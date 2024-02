6 Nations : Galthié s’enflamme pour le nouveau monstre du XV de France

Axel Cornic

Après avoir fait ses débuts avec le XV de France lors du premier match de ce Tournoi des 6 Nations 2024, le deuxième-ligne perpignanais Posolo Tuilagi va pouvoir montrer encore une fois toute l’étendue de son talent face à l’Ecosse, ce samedi. Et pour le moment, Fabien Galthié semble assez impressionné par ses performances.

Avec l’échec de la Coupe du monde 2023 et de toute une génération, la France réclame du renouveau. Ça tombe bien, les cracks ne manquent pas et lors de la première journée du Tournoi des 6 Nations on a pu voir à l’œuvre Posolo Tuilagi, auteur d’une entrée en jeu remarquée.

« Posolo Tuilagi, on l'a appelé la veille du match contre l'Irlande »

Présent en conférence de presse, Fabien Galthié n’a pas pu échapper aux questions concernant le nouveau phénomène du XV de France. « Posolo Tuilagi, on l'a appelé la veille du match contre l'Irlande, il était venu s’entraîner avec nous avec les moins de 20 ans ou avec les joueurs supplémentaires. Il n'avait pas du tout participé à l'organisation, au travail spécifique de touches, de mêlées, de jeu. Il avait fait l’opposition, avait un peu touché du doigt le XV de France » a dévoilé le sélectionneur français.

« Il a fait une très bonne rentrée, nous sommes très heureux »