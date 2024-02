6 Nations : Le nouveau crack du XV de France lance un appel à Galthié

Axel Cornic

La France a lancé de la pire des manières sont Tournoi des 6 Nations, avec une lourde défaite à domicile face à l’Irlande (17-38). les critiques n’ont pas tardé à arriver et de plus en plus de monde réclame un changement au sein du XV de France, avec notamment des jeunes talents qui poussent pour avoir une place, comme le trois-quart centre Nicolas Depoortère.

Le deuxième quadriennat de Fabien Galthié a commencé comme le premier s’est terminé : par une défaite. Face à une autre équipe frustrée par la Coupe du monde, le XV de France n’a rien pu faire et sur la pelouse de Marseille il a subi la plus grande défaite de son histoire contre l’Irlande (17-38). Forcément, les critiques n’ont pas tardé à pleuvoir !

Après Tuilagi, place à Depoortère ?

Si on écarte la polémique autour de l’absence d’Antoine Dupont, actuellement avec France 7 pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024, la plupart des observateurs réclament surtout du sang neuf. Il faut dire que les Bleus ne manquent pas de jeunes talents et on l’a vu récemment avec Posolo Tuilagi, qui a fait ses débuts à seulement 19 ans. Il y a d’autres candidats de taille et c’est notamment le cas de Nicolas Depoortère, qui pourrait bien casser la paire formée par Gaël Fickou et Jonathan Danty.

« J'espère jouer pendant les 6 Nations »