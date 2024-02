XV de France : Le retour d’Antoine Dupont est déjà annoncé !

Axel Cornic

La lourde défaite face à l’Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations (17-38), a relancé les débats autour de l’absence d’Antoine Dupont. Pour rappel, l’ancien capitaine du XV de France a fait l’impasse sur cette édition 2024 pour se consacrée au rugby à 7 et ainsi préparer les Jeux Olympiques de Paris.

Ce n’est absolument pas une surprise. Depuis deux ans déjà, la participation d’Antoine Dupont aux Jeux Olympiques de Paris 2024 était en discussion et elle a été officialisée avant même la dernière Coupe du monde. On savait donc que le XV de France devait quoi qu’il arrive faire sans l’un des meilleurs joueurs au monde pour le Tournoi des 6 Nations, mais force est de constater que ce choix n’a pas été digéré.

C’est terminé, le XV de France perd gros https://t.co/0SrmGxiu1u pic.twitter.com/Kre5tzpA4Y — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

La vie est plus compliquées sans Antoine Dupont

Car pendant que les Français subissaient la plus grosse défaite de leur histoire face aux Irlandais, pour le premier match du 6 Nations 2024, le demi de mêlée tricolore faisait des misères à l’Aviron Bayonnais avec le Stade Toulousain (46-26). Forcément, les observateurs n’ont pas pus s’empêcher de faire le lien avec un Maxime Lucu sensé le remplacer, mais finalement en très grande difficulté face à l’Irlande.

« Un jour Antoine Dupont va repostuler, mais aujourd’hui il ne postule pas »