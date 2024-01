XV de France : Dupont comparé aux stars des All Blacks

Axel Cornic

Au fil des années, Antoine Dupont s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète rugby, impressionnant même ses pairs. C’est le cas de Baptiste Serin, son coéquipier avec le XV de France, qui n’a pas tari d’éloges à l’occasion du premier épisode du podcast de Mathieu Bastareaud sur RugbyPass.

On ne verra pas Antoine Dupont lors de Tournoi des 6 Nations 2024, puisqu’il sera avec France 7 pour disputer deux étapes des HSBC Sevens Series. Car le capitaine du XV de France a l’objectif de disputer les Jeux Olympiques de Paris, qui tiendront du 26 juillet au 11 aout.

« Il y a eu très peu de 9 comme Antoine Dupont »

Baptiste Serin aurait pu être l’une des options de Fabien Galthié pour oublier Dupont, mais il a été contraint de déclarer forfait à cause d’une grave blessure à l’épaule. Invité du podcast de Mathieu Bastareaud pour RugbyPass , il s’est confié sur son coéquipier du XV de France. « Il a un jeu qui lui est vraiment propre, c’est à dire qu’il y a eu très peu de 9 comme ça » a expliqué le demi de mêlée du RCT, dans le premier épisode du BastaShow .

