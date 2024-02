Dupont lâche le XV de France, il balance une punchline en direct

Alexis Brunet

Le début du Tournoi des Six Nations a été marqué par la défaite du XV de France face à l'Irlande. Les Bleus ont sombré face aux Irlandais, et cela peut s'expliquer en partie par les nombreuses absences. Antoine Dupont n'avait pas été retenu par Fabien Galthié, car il se concentre sur le rugby à sept. Un choix que ne comprend pas Vincent Moscato, qui y est allé de sa punchline, en direct du Super Moscato Show.

Le XV de France a commencé l'année 2024 comme il avait fini 2023, c'est-à-dire par une défaite. Après l'élimination en quart de finale de Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, les Bleus ont chuté en ouverture du Tournoi des Six Nations, et se sont inclinés 17 à 38, face à l'Irlande.

La situation est déjà grave selon Vincent Moscato

Cette lourde défaite à domicile face à l’Irlande fait donc mal au moral. Selon Vincent Moscato, qui s’est exprimé au micro du Super Moscato Show , la situation est surtout déjà grave pour le XV de France. « La situation est-elle grave ? Bah oui quand tu prends 40 points d’entrée de jeu. Mais bon… je n’ai pas été très étonné. Parfois on peut se tromper dans ce que l’on dit avant les matchs, mais moi je pensais qu’on allait morfler. Je l’avais d’ailleurs dit. Je disais depuis quinze jours que je ne voyais pas comment on pouvait gagner contre l’Irlande. Parfois certains m’ont dit le contraire et je les ai crus. Tu as le droit de perdre mais moi je savais qu’on allait prendre une rouste. »

«C'est une randonnée équestre avec des amis à la campagne…»