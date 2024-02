XV de France : La FFR signe un gros contrat

Arnaud De Kanel

Dans le rouge financièrement ces derniers mois, la Fédération Française de Rugby peut se consoler avec le renouvellement d'un contrat important. Sponsor principal du XV de France depuis 2018, Altrad, la société spécialisée dans le BTP fondée par le président du MHR, a prolongé son contrat avec la FFR pour les deux prochaines saisons.

A la différence du football, le rugby possède la particularité d'avoir des sponsors sur les maillots des sélections nationales. Du célèbre o2 sur le maillot anglais au Vodafone sur le maillot irlandais, les marques ont une opportunité en or de faire leur promotion. Pour le XV de France, on retrouve le logo Altrad au centre du maillot depuis 2018. La société spécialisée dans l'équipement du BTP vient d'ailleurs de renouveler son contrat avec la FFR.

Altrad rempile pour deux saisons

Avec la perte de l'un de ses plus emblématiques sponsors, à savoir la GMF , le XV de France attendait également d'être fixé pour son sponsor maillot. Et alors qu'on pouvait croire que l'histoire avec Altrad allait s'arrêter, l'homme d'affaires syrien ayant été condamné pour corruption dans l'affaire Bernard Laporte, le partenariat a été renouvelé. Un soulagement sans aucun doute pour Florian Grill qui avait tiré la sonnette d'alarme à propos des comptes de la FFR. Une clause d'éthique a malgré tout été incluse dans ce nouveau deal car Mohed Altrad a fait appel de sa condamnation. « L’introduction d’une clause d’éthique réciproque dans le contrat, conforme à la politique à présent suivie par la FFR pour l’ensemble de ses partenariats, vise à garantir que les actions et décisions de chacun correspondent aux principes de transparence, d’intégrité et de respect, qui sont essentiels pour le Groupe Altrad, comme pour la FFR », a précisé l'instance. Le logo du groupe figurera donc sur les maillots des équipes nationales de rugby français jusqu'en 2026. Pour rappel, le ticket d'entrée pour ce type de sponsoring oscille entre 6M€ à 12M€. Les deux parties ont communiqué.

«Le soutien du groupe Altrad doit nous aider à relancer le rugby par la base»