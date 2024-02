Galthié - Dupont : Le XV de France prépare sa revanche !

Jean de Teyssière

Ce vendredi soir, le tournoi des 6 Nations va débuter par un choc entre l'Irlande et le XV de France. Le match se déroulera au stade Vélodrome de Marseille, dans lequel les Bleus sont habitués à briller. Fabien Galthié, qui a pris la tête du XV de France en 2019 n'avait jamais perdu face à l'Irlande, avant la dernière confrontation, lors du précédent tournoi des 6 Nations (défaite 19-32). Privé d'Antoine Dupont, le XV de France aura une revanche à prendre.

L'Irlande, vainqueur du tournoi des 6 Nations en 2023 voudra défendre son titre mais sera directement opposée à un gros morceau, puisqu'elle se déplacera au stade Vélodrome pour affronter le XV de France. Une équipe de France diminuée par l'absence d'Antoine Dupont. Elément très important de l'équipe de Fabien Galthié, notamment sacré trois fois meilleur joueur du tournoi des 6 Nations lors des quatre précédentes éditions, sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7 pourrait coûter cher aux Bleus, qui ont une revanche à prendre.

L'Irlande, victime favorite du XV de France

Si l'on retrace l'historique des confrontations entre le XV de France et l'Irlande, l'avantage est clairement à la France. En 103 confrontations, le XV de France a remporté 60 matchs tandis que l'Irlande n'est sortie vainqueur qu'à 40 reprises. Mais depuis 10 ans, l'écart s'est réduit entre les deux équipes avec sept victoires irlandaises pour quatre victoires françaises. Depuis 2019 et l'arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France, les Bleus n'ont perdu qu'une seule fois, lors de la précédente édition du tournoi des 6 Nations (19-32). La deuxième meilleure équipe du monde reste néanmoins sur une Coupe du monde ratée, avec une élimination face à la Nouvelle-Zélande, dès les quarts de finale.

6 Nations - XV de France : Alldritt prend la place de Dupont et se lâche https://t.co/8XF7DG8mXW pic.twitter.com/ZP8njnNyf7 — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

Un premier match piège

La dernière fois qu'Irlandais et Français se sont affrontés lors du premier match du tournoi des 6 Nations, l'Irlande était sortie victorieuse. En 2018, au Stade de France, le XV du Trèfle vient s'imposer sur une petite marge (15-13). Cette année-là, l'Irlande remportera le tournoi des 6 Nations en signant le Grand Chelem. Lors des dix dernières éditions, le premier match du XV de France a souvent été compliqué, même si les Bleus sont sortis vainqueurs à six reprises, mais souvent avec des scores très serrés. Déjà un vrai test pour Fabien Galthié et ses hommes.