6 Nations : Le XV de France se lâche sur son monstre

Axel Cornic

Pour pallier le forfait de dernière minute de Romain Taofifenua, Fabien Galthié a décidé de faire appel à Posolo Tuilagi, Champion du monde U20 qui pourrait faire ses grands débuts avec le XV de France. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le deuxième-ligne de l’USAP fait déjà l’unanimité du côté de Marcoussis.

Voilà des mois que l’on entend parler de Posolo Tuilagi chez les grands et le moment est peut-être venu. Le dernier de la célèbre dynastie Tuilagi va porter les couleurs de la France et il pourrait connaitre sa première sélection dans une affiche de rêve, avec l’arrivée de l’Irlande au Vélodrome de Marseille pour l’ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024.

« Posolo est prêt »

Présent en conférence de presse, William Servat s’est montré extrêmement élogieux à l’encontre du petit nouveau de 1,92m pour 149kg. « Posolo a déjà participé à quelques entraînements. Ça fait deux mois qu'on travaille avec lui, qu'on lui fait des retours sur ses matches, ses attitudes. Il est prêt. Il a eu le temps de largement s'intégrer » a expliqué l’entraineur des avants du XV de France, qui a pu souvent croiser la route du père de Posolo, l'ancien troisième-ligne samoan Henry Tuilagi.

« J'ai rarement vu de jeunes joueurs faire autant de différences à l'entraînement »