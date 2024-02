6 Nations : C’est officiel, le XV de France tient son nouveau monstre

Axel Cornic

Les blessures ne laissent aucun répit au XV de France qui a déjà dû notamment se faire une raison pour Anthony Jelonch, dont la saison est d’ores et déjà terminée. Fabien Galthié a perdu une autre pièce récemment avec Romain Taofifenua, mais cela ouvre la porte à ce qui pourrait bien être la grande première du phénomène Posolo Tuilagi.

Ce vendredi, Fabien Galthié va débuter son nouveau quadriennat à la tête du XV de France, pour tourner la page d’un premier cycle qui s’est terminé sur une désillusion à la Coupe du monde. Ça va commencer très fort, puisque les Bleus vont affronter l’Irlande, deuxième nation mondiale au ranking World Rugby.

Rugby - 6 Nations : Irlande-France, Italie-Angleterre... Le programme de la 1ère journée ! https://t.co/e7dKx7aaQY pic.twitter.com/uQ6RhunMx5 — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Un XV assez classique pour affronter l’Irlande

Pour sa première composition, Galthié n’a pas vraiment réservé de surprises avec en les titulaires des quatre dernières années en grande partie reconduit. On peut tout de même noter la titularisation de Yoram Moefana à l’aile, à la place d’un Louis Bielle-Biarrey qui a portant impressionné lors du dernier Mondial. Paul Gabrillagues, qui n’avait plus porté le maillot du XV de France depuis octobre 2019, a lui été titularisé en seconde-ligne suite au forfait de Thibaud Flament et surtout grâce à sa bonne forme avec le Stade Français.

La première de Posolo Tuilagi ?