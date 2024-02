6 Nations - XV de France : Il donne un conseil à Galthié

Jean de Teyssière

Lors du deuxième match du tournoi des 6 Nations, le XV de France a réussi à rebondir après la défaite inaugurale face à l'Irlande (17-38), et ce, en allant battre l'Écosse à Murrayfield (20-16). Une victoire qui va faire du bien au moral, même si tout est loin d'avoir été parfait. Le XV de France ayant encore montré de nombreuses lacunes. Pour Imanol Harinordoquy, ancien international français, le chantier est encore conséquent.

Fabien Galthié devrait avoir moins mal à la tête dans les prochains jours. En cas de troisième défaite consécutive face à l'Écosse, la crise serait devenue encore plus forte sur ses épaules. Heureusement pour lui, un exploit individuel de Louis Bielle-Biarrey a sorti les Bleus du piège écossais, qui avaient pourtant mené durant les 70 premières minutes.

«Quels sont leurs chantiers principaux ? La défense»

Consultant pour Midi Olympique , Imanol Harinordoquy a dressé un constat implacable sur les axes de progression à faire pour Fabien Galthié et le XV de France : « Quels sont leurs chantiers principaux ? La défense. On n'est pas dominants, on laisse la position à l'adversaire, on subit, sauf en fin de match où grâce à des montées inversées, on a posé des problèmes aux Ecossais. C'était le fonds de commerce de cette équipe, mais on ne retrouve plus cette domination défensive qu'on a connue par le passé. Quand on jouera en avançant, tout sera plus facile... »

«La touche nécessite des réglages»