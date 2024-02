6 Nations - XV de France : L’Écosse crie au scandale !

Axel Cornic

L’issue de la rencontre entre l’Écosse et la France ce samedi, s’est décidée à la toute dernière minute (16-20). Sam Skinner semblait en effet avoir passé la ligne d’en-but française, mais l’arbitre de la rencontre a finalement décidé de ne pas accorder l’essai après plusieurs phases d’arbitrage vidéo, ce qui fait grincer des dents du côté d’Edimbourg.

Que ce fut dur. Malmenés pendant une bonne partie de la rencontre, les Français ont réussi à se sortir du piège écossais à la toute fin, grâce à un essai soliste de Louis Bielle-Biarrey. Mais l’un des grands tournant de la rencontre est surtout la dernière action, avec le XV du Chardon qui s’est vu refuser ce qui aurait pu être l’essai de la victoire.

La France sauvée par l’arbitrage ?

Car le XV de France s’est fait peur, en perdant un ballon sur ses cinq mètres à seulement quelques secondes de la fin du match, ce qui a offert une dernière cartouche à l’Ecosse. Sam Skinner a ainsi semblé franchir la ligne, mais l’arbitre Nic Berry a finalement décidé de rester sur sa décision de terrain de ne pas accorder l’essai, puisque les images de l’arbitrage vidéo n’apportaient selon lui aucune preuve évidente du contraire.

« La France s'en est sortie avec la victoire ce soir, mais pour moi, il y avait essai à la fin »