«C’est une blague» : Expulsé avec le XV de France, il se lâche

Paul Willemse a vécu un cauchemar au Vélodrome vendredi dernier. Absent de la dernière Coupe du monde, le deuxième-ligne d'origine sud-africaine souhaitait sauter sur l'opportunité qui lui était offerte pour tenter de reconquérir Fabien Galthié. Mais le joueur a vu rouge, expulsé dès la 32ème minute. Une expulsion qui a dû mal à être digérée.

Le XV de France a raté ses débuts dans le Tournoi des VI Nations. Battus par l'Irlande vendredi dernier (17-38), les Bleus avaient été très vite réduits à quatorze après l'expulsion de Paul Willemse à la 32ème minute. Auteur d'un premier carton jaune à la 9ème minute, le deuxième-ligne a raté un deuxième plaquage. « Si je commence à avoir peur, autant laisser tomber le match. Donc je repars sur le terrain avec le même état d'esprit, la même envie de gagner mes duels. Et là, malheureusement... » a confié Willemse dans un entretien à L'Equipe.





« Ça ne peut pas être vrai »

Un scénario frustrant pour celui qui avait loupé le dernier Mondial et qui remplaçait Emmanuel Meafou sur la feuille de match. « J'ai commis ces deux erreurs et c'est encore plus frustrant car je me sens très bien sur le début de match. J'ai fait dix plaquages en 21 minutes sur le terrain, j'étais dedans quoi » a-t-il déclaré. Willemse s'en veut : « Ce match était une opportunité de fou pour moi. J'ai raté la Coupe du monde sur blessure, je ne suis pas dans la première liste pour le Tournoi et on m'appelle après un forfait. J'étais vraiment chaud ! J'avais une deuxième chance. Et là, tout s'écroule. Tout revient dans ma tête. Tu te dis "mais, oh, c'est une blague ou quoi ? Ça ne peut pas être vrai.'' Ça ne m'est jamais arrivé dans ma carrière et ça arrive sur ce match ».

Willemse craint pour la suite de sa carrière internationale