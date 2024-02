6 nations : «Prier», un conseil provocateur donné au XV de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la lourde défaite face à l'Irlande (17-38), le XV de France préparer un déplacement périlleux en Ecosse avec la nécessité de gagner pour encore espérer être en mesure de remporter le Tournoi des VI Nations. Mais pour Mourad Boudjellal, cela s'annonce très compliqué au point qu'il ne voit qu'une solution pour s'imposer : la prière.

Pour son entrée en lice dans le Tournoi des VI Nations, le XV de France a clairement déçu en s'inclinant lourdement à Marseille contre l'Irlande (17-38). Par conséquent, les Bleus ont déjà dit adieu à leurs ambitions de Grand Chelem comme le regrette Mourad Boudjellal, passablement agacé par la prestation de hommes de Fabien Galthié.

6 Nations : Le nouveau crack du XV de France lance un appel à Galthié https://t.co/YUi4INfNuW pic.twitter.com/jRir0wXQU9 — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Boudjellal très remonter

« Je vous avais dit que c'était le Grand Chelem ou rien. Et voilà on a déjà des certitudes. C'est l'avantage avec Fabien Galthié, on sait que ce sera rien. Rien, c'est ce match. Il n'y a rien à retenir, rien et rien. C'est à dire une équipe de France à l'agonie qui est encore dans les fantômes de son quart de finale de Coupe du monde. Et une équipe d'Irlande qui jouait elle sa demi-finale de Coupe du monde. Comment expliquez-vous que psychologiquement, les Irlandais ont exorcisé la Coupe du monde, et nous on est en train de la ruminer ? Ou alors c'est bien plus grave que ça », lance-t-il dans sa vidéo Mourad de Toulon sur Eurosport .

«Pour aller en Ecosse, la seule stratégie qu'on doit employer, c'est la prière»