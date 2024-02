6 Nations - XV de France : La sortie de Galthié qui ne passe pas !

Axel Cornic

Le XV de France a retrouvé la victoire ce samedi, mais on n’a pas fini de parler de ce match face à l’Ecosse (16-20). Car la prestation française a été plus que passable, avec certaines phases de jeu stériles et un final presque chanceux pour une équipe dominée durant toute la rencontre. Mais visiblement, ça n’a pas déplu à Fabien Galthié.

C’est un discours assez connu dans le sport, surtout dans les moments de crise. La prestation n’importe que très peu, seul le résultat compte et avec cette victoire sur l’Ecosse, la France relance totalement son Tournoi des 6 Nations. Mais les observateurs ne pourront s’empêcher de voir quelques tâches noires...

« Quand vous gagnez en Ecosse avec quatre points d'écart, pour moi ça me va »

Car si on est mauvaise langue, on peut dire que ce résultat français ne tient qu’à une décision controversée de l’arbitre en toute fin de rencontre, avec un essai refusé à l’Ecosse. Pourtant, lors de la conférence de presse d’après match le sélectionneur du XV de France a pris tout le monde de court. « Honnêtement le contenu, quand vous gagnez en Ecosse avec quatre points d'écart, pour moi ça me va. Vu le niveau de l'équipe écossaise en ce moment... ça me va » a lâché Fabien Galthié.

« Je trouve que c'est parfait, le contenu est parfait »