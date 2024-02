6 Nations - XV de France : Galthié fait une promesse après la victoire en Écosse !

Axel Cornic

Après avoir enchainé deux victoires avec l’Afrique du Sud et Coupe du monde et l’Irlande lors de l’ouverture du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a enfin retrouvé la victoire. Sur la pelouse de Murrayfield, les hommes de Fabien Galthié ont battu sur le fil l’Écosse (16-20) et comptent donc 4 points au classement.

Les amateurs du spectacle et des grandes envolées n’ont pas dû apprécier, mais l’important est que le XV de France ait retrouvé la victoire. Au terme d’un match très compliqué, les Bleus ont su résister et arracher les quatre points avec notamment une dernière décision arbitrale qui n’a pas fini de faire parler.

Au bout du suspense

Car l’Écosse aurait très bien pu enfoncer encore plus le XV de France dans la crise ! Devant durant quasiment toute la durée de la rencontre, les coéquipiers de Finn Russell ont franchi la ligne et après des longues minutes de suspens, l’arbitre de la rencontre a décidé de ne pas accorder l’essai. Une décision forcément pas du gout des supporters de Murrayfield, mais qui permet aux Français de souffler.

« Ne vous inquiétez pas pour nous, on va revenir »