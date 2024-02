XV de France : Une idée «effrayante» pour remplacer Fabien Galthié !

Axel Cornic

Le deuxième quadriennat de Fabien Galthié a débuté de la pire des manières, avec une défaite historique face à l’Irlande (17-38). De quoi relancer les débats autour du sélectionneur, déjà critiqué pour ses choix lors de la dernière Coupe du monde, que le XV de France avait quitté au stade des quarts de finale.

Il semblait être l’homme de la situation il y a encore quelques mois, mais tout a basculé à la Coupe du monde. Car les suiveurs du rugby français se sont peut-être sentis trahis par un Fabien Galthié qui promettait monts et merveilles... mais qui n’a finalement pas su faire mieux que ses prédécesseurs.

Antoine Dupont : La chute d'un mythe ? https://t.co/s6j0HFo0PW pic.twitter.com/CMGRLdMUYC — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

« Je ne peux oublier à quel point ils avaient l’air d’une équipe mal coachée en attaque par rapport à nous »

La large défaite en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024 n’a évidemment rien arrangé, avec Galthié qui est désormais critiqué aussi à l’étranger. « Je sais que nous ne les avons pas laissés jouer, mais je ne peux oublier à quel point ils avaient l’air d’une équipe mal coachée en attaque par rapport à nous » a confié la légende irlandaise Brian O’Driscoll, d’après Planet Rugby . « Tout ce que nous essayions de faire était clair et lorsque l’action s’arrêtait, il ne fallait pas trop de temps pour reconstruire ».

« Cela serait effrayant si Andy Farrell mettait la main sur cette équipe »