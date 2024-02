Le cauchemar du XV de France bientôt dans le 6 nations ?

Axel Cornic

Éliminé en quart de finale de sa propre Coupe du monde par l’Afrique du Sud, le XV de France n’a pas encore totalement digéré et cela s’est vu récemment face à l’Irlande. Mais les Bleus pourraient bien voir leurs ennemis de l’hémisphère Sud bientôt les rejoindre, avec une révolution qui pourrait frapper le Tournoi des 6 Nations après 2030.

Il y a des défaites qui restent, comme des cicatrices. Celle du 15 octobre 2023 en est une. Favori de son Mondial et porté par un énorme engouement populaire, le XV de France semblait pouvoir décrocher pour la première fois de son histoire le trophée Webb Ellis. C’était sans compter sur l’Afrique du Sud (28-29), qui a détruit les rêves français et s’est dirigé vers un doublé après le titre de 2019.

L’Afrique du Sud, la nouvelle hantise de la France

De l’eau est passée sous les ponts depuis, mais le XV de France ne semble pas vraiment avoir digéré cet échec et certains doivent encore cauchemarder de cette triste soirée d’octobre. D’ailleurs, la récente gifle reçue à Marseille par l’Irlande (17-38) n’a en rien arrangé les choses, puisque de nombreux observateurs assurent que les hommes de Fabien Galthié semblent toujours avoir la tête à l’Afrique du Sud.

«On a ouvert le Tournoi avec l'expérience de ce quart de finale, mais ça n'avait rien à voir »

Interroge sur cette problématique, William Servat a toutefois assuré que ce n’était pas le cas. « Le match de l’Écosse sera préparé avec les stigmates de l'Irlande, oui, mais ça n'a pas été le cas pour celui-là par rapport à l'Afrique du Sud... » a expliqué l’entraîneur des avants du XV de France, en conférence de presse. « On a ouvert le Tournoi avec l'expérience de ce quart de finale, mais ça n'avait rien à voir. Il y a un nouveau staff et de nouveaux joueurs, les compétitions s'enchaînent et les joueurs sont habitués, ils savent passer sur d'autres challenges ».

Pas de Boks dans le Tournoi… au moins jusqu’en 2030 !