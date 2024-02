C’est terminé, le XV de France perd gros

Arnaud De Kanel

Alors que Florian Grill a récemment évoqué un déficit de 40M€ dans les comptes de la FFR, le président de l'instance a confirmé un nouveau coup dur. Partenaire majeur du XV de France depuis 1985, la GMF a mis fin à l'histoire, ne souhaitant pas s'aligner sur le montant réclamé.

Si Altrad, sponsor maillot du XV de France depuis 2018, et la FFR ont récemment prolongé le contrat qui les liait, la GMF, elle, a mis fin à la belle et longue histoire. La compagnie d'assurances était partenaire de rang 1 mais elle n'a pas renouvelé avec l'instance. Pour rappel, le ticket d'entrée pour ce type de partenariat est estimé entre 6 et 12M€. Une mauvaise nouvelle donc pour la FFR, déjà dans le rouge.

XV de France : La FFR signe un gros contrat https://t.co/r0Lr91AYTW pic.twitter.com/jeOtiZ5VQc — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

«GMF n'a pas souhaité monter dans une augmentation budgétaire»

« C'est assez émouvant : depuis que je suis tout petit, la GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires) est un partenaire du rugby. Il faut les remercier pour toutes ces années. On a hérité d'une nouvelle grille de partenariats. Avant, il y avait des partenaires de rang 1, plus le partenaire équipementier (Le Coq Sportif), sans qu'il y en ait de spécialement mis en avant. Dans la nouvelle grille, conçue par la précédente gouvernance, il y a trois partenaires textiles: Altrad, Société Générale et Renault. GMF, qui était un partenaire de rang 1, n'a pas souhaité monter dans une augmentation budgétaire qui lui aurait permis de rester parmi les partenaires textiles », a expliqué Florian Grill à l'AFP . Le président de la FFR ne désespère pas de trouver un nouveau partenaire.

«On discute déjà avec d'autres»