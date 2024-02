Débâcle pour le XV de France, la presse irlandaise jubile

Arnaud De Kanel

Le XV de France a vécu un cauchemar vendredi soir à Marseille. Surclassés par l'Irlande, les hommes de Fabien Galthié ont enchainé une seconde défaite de rang quelques mois après celle subie en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud. Le XV du Trèfle, qui venait également dans l'espoir de panser les plaies du Mondial, a rempli son contrat pour le plus grand bonheur de la presse nationale.

Il n'y avait clairement pas photo. Vendredi soir, le XV de France a essuyé l'une des défaites les plus marquantes de l'ère Fabien Galthié en chutant lourdement au stade Vélodrome contre l'Irlande (17-38). Les hommes d'Andy Farrell étaient tout aussi attendus que ceux de Galthié, eux qui restaient sur une élimination en quarts de finale lors de la dernière Coupe du monde, comme les Bleus , malgré leur statut d'immenses favoris. Ils ont parfaitement répondu présents en corrigeant le XV de France malgré l'absence de leur guide Johnny Sexton, retraité depuis octobre. La presse irlandaise a salué cette performance majuscule.

«Johnny Sexton serait fier»

« La vie après Johnny ne semble pas si mal. L'Irlande a passé outre la Coupe du monde de rugby en réalisant une étonnante performance maîtrisée, complète et satisfaisante », souligne notamment l'Irish Times ce samedi matin dans des propos rapportés par RMC Sport . « Jack Crowley passe le test de français avec brio. Johnny Sexton serait fier », appuie de son côté Cian Tracey dans sa chronique pour l'Irish Independant . « Les Bleus ont bien plus ressenti la perte d'Antoine Dupont que l'Irlande celle de Johnny Sexton », note Michael Scully dans les colonnes de l'Irish Mirror . Une victoire retentissante qui tombe à pic pour des Irlandais en pleine reconstruction après le coup de massue du dernier Mondial, eux qui étaient plus que jamais promis au premier trophée Webb Ellis de leur histoire.

L'Irlande renait de ses cendres