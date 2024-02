6 Nations : Le XV de France répond à ses détracteurs

Axel Cornic

Ce samedi, le XV de France a enfin rompu sa série de défaites en arrachant une victoire au bout du suspense face à l’Ecosse, sur sa pelouse de Murrayfield (16-20). La prestation a été poussive, mais les Français veulent garder que le résultat après une semaine qui a été très compliquée du côté de Marcoussis.

Cela faisait longtemps que le XV de France de Fabien Galthié n’enchainait pas deux victoires d’affilées, mais la gifle reçue par l’Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations (17-38) a laissé des traces profondes. Et on commence à peine a soigner les plaies, avec une victoire en Ecosse qui va faire du bien aux têtes.





« Très content pour le groupe et pour certains joueurs qui ont été très critiqués »

Car après la rencontre, les joueurs du XV de France ont eu un discours assez proche, répondant notamment aux critiques dont ils ont fait l’objet récemment. « Venir gagner en Ecosse, c'est juste magnifique, ça restera gravé. On a vécu une semaine très compliquée après la défaite contre l'Irlande mais on va rester très humble » a confié le capitaine Grégory Alldritt, au micro de France 2 . « On est très content d'avoir répondu présent. Très content pour le groupe et pour certains joueurs qui ont été très critiqués ».

« Ça a été plus dur que prévu »