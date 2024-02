Rugby - 6 Nations : Irlande-Italie, mission impossible pour la Squadra Azzurra ?

Axel Cornic

Pour clore la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations, l’Italie ira à l’AVIVA Stadium de Dublin ce dimanche pour affronter l’Irlande (16h). La tâche sera immense pour les hommes de Gonzalo Quesada, face à l’une des toutes meilleures nations mondiales qui après la très large victoire sur la France (17-38), semble se diriger tout droit vers un deuxième Grand Chelem consécutif.

Abonnée à la cuillère de bois depuis son entrée dans le Tournoi en 2000, l’Italie veut changer et montrer son véritable visage. On a ainsi failli assister à un énorme exploit dès la première journée du 6 Nations 2024, avec une Squadra Azzurra qui aurait pu faire tomber l’Angleterre sur sa pelouse de Rome... avant de laisser filer la victoire en fin de match (24-27).

L’Italie n’a jamais gagné à l’AVIVA Stadium

Mais cette fois, la marche semble être trop haute. Car après une Angleterre malade, privée du génie de Marcus Smith, c’est l’Irlande qui se présente devant l’Italie. C’est la 2e équipe au ranking World Rugby, la première sur la scène européenne dont le jeu est loué depuis quelques années, qui va affronter la 11e mondiale ! C’est simple, les Transalpins n’ont plus gagné face aux hommes en vert depuis 2013 et c’était au Stadio Olimpico de Rome (22-15). Car la pelouse de l’AVIVA Stadium est imprenable pour l’Italie, qui n’y a connu que la défaite. Pour trouver une victoire italienne sur le sol irlandais il faut remonter à janvier 1997, pour un test-match dans l’ancien Lansdowne Road (29-37).

Des blessés de taille, mais Capuozzo de retour

Il C.T. Gonzalo #Quesada ufficializza il XV per il secondo turno del #GuinnessM6N contro l'Irlanda ➡️ https://t.co/L0iHr1LOpT#IREVITA ☘️🇮🇹🗓️ Dom 11 febbraio, kick off ore 16.00 (ITA)📍 Aviva Stadium, Dublino📺 @SkySport ▪️ @TV8it ▪️ @NOWTV_It @SixNationsRugby pic.twitter.com/Mmj015lmVy — Italrugby (@Federugby) February 9, 2024





Pour ne rien arranger, Gonzalo Quesada doit également composer avec deux forfaits de taille. Sebastian Negri ne sera en effet pas de la partie, tout comme Lorenzo Cannone, son compère de la troisième-ligne. C’est donc tout un secteur de jeu qui a été reconstruit autour du capitaine Michele Lamaro, avec notamment la titularisation du jeune Alessandro Izekor, qui avait une entrée intéressante face à l’Angleterre. Mais la vraie bonne nouvelle est le retour d’Ange Capuozzo, le facteur X italien qui n’était pas là lors de la première rencontre et qui sera aligné à l’arrière ce dimanche.

Farrell fait tourner son équipe après la France

Our team to face Italy at Aviva Stadium, captained by Caelan Doris! 👊#TeamOfUs — Irish Rugby (@IrishRugby) February 9, 2024