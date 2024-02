XV de France : L'UBB monte au créneau pour Jalibert

Arnaud De Kanel

A l'instar de ses coéquipiers, Matthieu Jalibert a sombré face à l'Irlande la semaine passée en ouverture du Tournoi des VI Nations. Le remplaçant attitré de Romain Ntamack s'est attiré les foudres de certains observateurs qui lui reprochent un trop faible niveau en défense. Christophe Laussucq, l'entraîneur de la défense de l’UBB, a tenu à le défendre.

Le XV de France est attendu au tournant. Une semaine après la gifle marquante contre l'Irlande, les hommes de Fabien Galthié retrouveront l'Ecosse ce samedi en début d'après midi et un joueur sera suivi de très près : Matthieu Jalibert. L'ouvreur a été décevant face au Trèfle et il se retrouve dans l'œil du cyclone depuis cela. Mais du côté de l'UBB, on ne blâme pas son match.

«Je ne suis pas persuadé que beaucoup d’autres auraient fait mieux»

« Il a été intéressant sur le peu de bons ballons qu’il a eus, notamment en début de match, dangereux offensivement. Mais une charnière, comme souvent, dans une équipe dominée... Il a eu peu de temps, beaucoup de pression. Il n’a pas été très efficace en défense, mais à l’image d’une équipe qui a beaucoup défendu et subi, qui a laissé les Irlandais jouer en avançant, avec de la vitesse sur toutes leurs libérations. J’ai vu que la charnière bordelaise a été critiquée. Je ne suis pas persuadé que beaucoup d’autres auraient fait mieux dans ces conditions. Quand tu es pris physiquement, sur l’engagement, c’est compliqué pour les 9 et les 10. Ils en ont fait les frais. Mais cela a flanché sur le plan collectif, pas des individualités », a confié Christophe Laussucq dans un entretien accordé au Midi Olympique . L'entraineur de la défense de l'UBB craint que l'on oppose encore Jalibert et Ntamack.

«On va encore le comparer à Romain Ntamack...»