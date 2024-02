XV de France : Jalibert renvoyé à l'UBB ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Romain Ntamack, Mathieu Jalibert occupait le poste d'ouvreur du XV de France vendredi contre l'Irlande pour le match d'ouverture du Tournoi des VI Nations. Mais la prestation de la star de l'UBB n'a pas du tout plu à Mourad Boudjellal qui pointe du doigt ses absences défensives. Au point d'envoyer Jalibert en tribunes.

Vendredi soir, le XV de France retrouvait les pelouses après la terrible désillusion de la Coupe du monde et l'élimination en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Une défaite qui n'a pas encore été digérée puisque les hommes de Fabien Galthié se sont très lourdement inclinés face à l'Irlande à Marseille (17-38). Peu de joueurs sont à sortir du lot, mais Mourad Boudjellal semble particulièrement remonté contre Mathieu Jalibert qu'il préférerait voir en tribunes.

XV de France : Boudjellal débarque et dézingue Galthié ! https://t.co/vio3dIXl6b pic.twitter.com/OTGEa2H2hw — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

«Ton poste de prédilection il n'est pas compliqué, c'est le numéro 24»

« Autre problème en équipe de France : la défense. Et là il faut bien le dire, par exemple Mathieu Jalibert, la défense c'est un truc qui lui est totalement étranger. On lui en a parlé une fois et il a dit "oh oui oui je regarderai ce que c'est que la défense". Le mec défend que dal. Donc tu ne peux pas être là en 10 parce que tu es une ouverture pour les autres d'en face. Alors Jalibert, puisque tu ne veux pas défendre, il faut que tu joues à ton poste de prédilection. Ton poste de prédilection il n'est pas compliqué, c'est le numéro 24 », lance-t-il dans sa vidéo Mourad de Toulon sur Eurosport , avant de dresser un bilan plus global de la prestation du XV de France.

Boudjellal est très remonté !