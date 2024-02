Antoine Dupont sort du silence après la débâcle du XV de France

Arnaud De Kanel

Titularisé par Ugo Mola pour affronter Bayonne, Antoine Dupont a livré une performance exceptionnelle marquée par des actions dont lui le seul à le secret. Repositionné exceptionnellement à l'ouverture, la vedette du rugby français a forcément été questionnée sur la lourde défaite du XV De France contre l'Irlande. Il se veut confiant pour le reste du 6 Nations.

Il est décidément sur une autre planète. Ouvreur d'un soir, Antoine Dupont a brillé avec le numéro 10 pour permettre au Stade Toulousain de signer un succès bonifié contre l'Aviron Bayonnais. Chistera, jeu au pied d'une justesse exceptionnelle pour le dernier essai toulousain... Dupont a montré toute sa palette et a régalé Ernest Wallon avant de rejoindre France 7 pour débuter sa nouvelle aventure. De quoi laisser encore plus de regrets au XV de France, surclassé par l'Irlande un jour plus tôt.

Débâcle pour le XV de France, la presse irlandaise jubile https://t.co/782XDBlhKn pic.twitter.com/GHbGSFPv31 — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

«Nous nous sommes mis trop de bâtons dans les roues»

Et Antoine Dupont n'a pas pu y échapper. De passage au micro de Canal+ , celui qui a pour habitude d'être capitaine du XV de France a été invité à donner son avis sur la terrible défaite de ses partenaires face au XV du Trèfle. « Je l’ai vécu comme tout le monde, je pense. C’était difficile de voir l’équipe de France en difficulté. Jouer en infériorité numérique au niveau international, on sait la difficulté que c’est. Les Irlandais étaient très bien préparés, et la marche était trop haute, je pense. Nous nous sommes mis trop de bâtons dans les roues », a lâché Antoine Dupont. Il aurait aimé venir en aide à ses coéquipiers mais son calendrier en a décidé autrement.

L'ESSAI DU BONUS 🔥Mais quelle dernière action et quel essai du @StadeToulousain !!! #STAB pic.twitter.com/XYFWxWO9u3 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) February 3, 2024

«On ne peut pas être partout»