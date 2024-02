Antoine Dupont : La chute d'un mythe ?

Thibault Morlain

A 27 ans, grâce à son talent et ses performances, Antoine Dupont est devenu le visage du rugby français. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est peut-être le meilleur, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France est adulé par beaucoup de monde. Les compliments ont été nombreux pour Dupont, mais depuis la Coupe du monde, c'est quelque peu différent.

Bénéficiant d'une énorme cote de popularité, Antoine Dupont est aujourd'hui une véritable star et cela va désormais au-delà du monde du rugby. Mais alors que l'image du joueur du Stade Toulousain et du XV de France était jusqu'à présent plus propre que jamais, cela fait maintenant quelques semaines que les coups de gueule se multiplient à l'encontre d'Antoine Dupont...

« Tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin »

Après la Coupe du monde de rugby, Mourad Boudjellal avait été l'un des premiers à s'en prendre à Antoine Dupont. Loin d'être convaincu par le retour du joueur du Stade Toulousain en club, l'ancien patron du RCT n'avait pas été tendre avec la star du XV de France : « Antoine Dupont, on ne le voit dans les magazines, on le voit de partout. Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupont avec un d comme dans Tintin. Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin ».

« C’est comme si Mbappé ne faisait pas l’Euro pour faire les JO »

Mourad Boudjellal n'est d'ailleurs pas le seul à s'être permis de critiquer Antoine Dupont. Vincent Moscatto a lui aussi haussé le ton face à l'absence du demi de mêlée au Tournoi des VI Nations, lui qui a préféré se concentrer sur l'équipe de France de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques : « Antoine est un super joueur de rugby et sans doute un très bon joueur à 7. Et je comprends ce que peuvent apporter les JO pour le rugby. Mais ne pas faire le Tournoi… C’est dur ! Si c’est un surhomme et qu’il peut tout faire, je dis bravo. Mais ne pas faire le Tournoi… On a été élevés avec le Tournoi, rien ne peut passer derrière. Aucune compétition ! Le Tournoi, c’est sacré, le rugby a été inventé pour cette compétition. Si tu as envie de faire les JO, très bien, mais tu dois aussi faire le Tournoi. C’est comme si Mbappé ne faisait pas l’Euro pour faire les JO. C’est peut-être une histoire de génération, peut-être que je ne suis plus à la page ».



Une absence qui ne passe également pas auprès de Pierre Berbizier, qui a lâché sur Antoine Dupont : « Mais j’aurais aimé simplement, puisque je vois qu’il est disponible, que le capitaine de la dernière Coupe du monde, après cet échec, relance ses troupes quitte à s’adapter après. Sa présence aurait été un signe fort pour relancer l’aventure. C’est à mon sens assez étonnant comme fonctionnement mais cela a été géré entre les différentes parties ».

« Je ne cautionne pas ce qu'il a pu dire ce jour-là »