Top 14 : Ils giflent l'UBB et jubilent

Jean de Teyssière

Ce samedi, l'UBB pouvait enchaîner une deuxième victoire successive en Top 14 en recevant la Section paloise. Les hommes de Yannick Bru restaient sur une défaite à domicile face au Stade français (26-30), la première de la saison au stade Chaban-Delmas. Mais les Palois ont créé l'exploit (20-10) et à la fin du match, le moral était évidemment au beau fixe.

La 15ème journée du Top 14 a tenu toutes ses promesses avec les défaites surprises du Racing 92 et de l'UBB à domicile. L'équipe francilienne a été surprise par Montpellier, tandis que l'UBB est à nouveau tombée à domicile face à Pau.

«On a beaucoup contrôlé, ralenti les ballons»

A la fin du match, le centre de Pau, Émilien Gailleton, analysait la belle victoire de son équipe, dans des propos rapportés par L'Équipe : « On voulait se rattraper de la série de défaites qu'on a eue. Au-delà du résultat, on a trouvé un groupe très solidaire en attaque et en défense. J'ai l'impression qu'on était beaucoup dans nos 22 mètres. Quand un joueur rate un plaquage, le coéquipier le rattrape, on n'avait pas sur le faire lors des précédents matches. Contre Castres, on a ramassé sur ce point. C'était primordial. On a répondu présent là-dessus et c'est chouette. Ça a amené beaucoup de choses. C'est vraiment un groupe qui avait envie de gagner. On sait que Bordeaux aime bien jouer derrière. Ils ont des joueurs de duel très fort. On a contrôlé beaucoup. On a subi un peu. Mais on a rarement raté des plaquages. On a beaucoup contrôlé, ralenti les ballons. Ça nous a souri. On essaye de faire ça collectivement. Cet essai vient très bien parce qu'on était dans un temps un peu faible. »

«Je suis hyper fier»