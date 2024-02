6 Nations : Le XV de France relancé par le porte-bonheur de Galthié ?

Thibault Morlain

Après l’échec de la Coupe du monde, le XV de France était très attendu pour ce Tournoi des VI Nations 2024. Mais voilà qu’après deux matchs, le visage affiché par l’équipe de Fabien Galthié est loin d’être le plus rassurant. Pour les Bleus, ça avait commencé par une défaite à domicile contre l’Irlande. S’ils se sont ensuite rachetés en gagnant en Ecosse, ça a été poussif. Place maintenant à l’Italie. L’occasion semble parfaite pour relancer la machine pour le XV de France.

Le XV de France est inquiétant depuis le début du Tournoi des VI Nations. Lors du choc d’entrée face à l’Irlande, les joueurs de Fabien Galthié ont totalement été dépassés. Les Bleus ont donc débuté par une défaite et ça aurait pu s’enchainer en Ecosse. Le XV de France l’a finalement emporté à Murrayfield, mais que ça a été difficile avec notamment une action litigieuse en fin de match qui aurait pu donner la victoire aux Ecossais. Les Français sont tout de même repartis avec la victoire et maintenant, il va falloir enchainer. Si possible avec la manière…

Galthié invaincu face à l’Italie !

C’est désormais l’Italie qui va se dresser sur la route du XV de France dans ce Tournoi des VI Nations. Une opposition qui porte visiblement chance à Fabien Galthié puisque depuis sa prise de fonction à la tête de l’équipe de France de rugby, le sélectionneur n’a tout simplement jamais perdu face aux Italiens. Avec un bilan de 6 victoires en 6 matchs, le XV de France de Galthié l’a toujours emporté face à l’Italie. L’an passé, lors du précédent Tournoi des VI Nations, le score avait été de 24-29 en faveur des Bleus..

Le XV de France reste sur une démonstration

Le XV de France va donc retrouver l’Italie, quelques mois seulement après la dernière opposition entre les deux nations. En effet, Français et Italiens étaient dans la même poule lors de la Coupe du monde 2023. Une rencontre qui avait alors tourné à la démonstration des hommes de Fabien Galthié, qui étaient pourtant privés d’Antoine Dupont pour cette rencontre. Le score avait alors été fleuve pour le XV de France qui s’était imposé sur le score de 60-7. Espérons un même scénario le 25 février prochain afin de remettre en fonction les Français, pas au mieux actuellement dans ce Tournoi des VI Nations.