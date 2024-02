XV de France - UBB : «Il faut arrêter de pointer du doigt»

Thibault Morlain

En l'absence d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, Fabien Galthié aligne la charnier Maxime Lucu-Matthieu Jalibert avec le XV de France. Mais alors que ça ne va pas très bien pour les Bleus, les deux compères de l'UBB sont régulièrement pointés du doigt et critiqués. Lucu et Jalibert peuvent néanmoins compter sur le soutien de Pierre Mignoni.

Dans l'équipe type du XV de France de Fabien Galthié, on retrouve Antoine Dupont comme demi de mêlée et Romain Ntamack au poste de demi d'ouverture. Problème, les deux Toulousains ne sont pas avec les Bleus pour ce Tournoi des VI Nations. Cela fait maintenant plusieurs mois que Ntamack soigne une grosse blessure au genou. De son côté, Dupont manque à l'appel, ayant décidé de privilégier les Jeux Olympiques avec l'équipe de France à 7. Par conséquence, Fabien Galthié doit aligner une autre charnière et c'est celle de l'UBB qui a été privilégiée avec Maxime Lucu et Matthieu Jalibert en tant que demi de mêlée et demi d'ouverture.

6 Nations - XV de France : La malédiction continue pour Fabien Galthié https://t.co/5t2nFw87C4 pic.twitter.com/Otl9KnaXMd — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

« Je ne pense pas que ce soit la faute de la charnière »

Les clés du XV de France ont donc été confiés aux deux compères de l'UBB. Problème, ça ne va pas très bien actuellement pour les Bleus, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert en font ainsi les frais. En effet, les deux joueurs sont vivement critiqués actuellement. En pleine tourmente, il y a toutefois quelques soutiens pour Lucu et Jalibert, à commencer par celui de Pierre Mignoni. Pour l' AFP , le manager du RCT a pris la défense des deux éléments de l'UBB, confiant : « Je ne pense pas que ce soit la faute de la charnière. Face à l'Irlande, on a vu une équipe de France qui n'était pas prête, pas comme les Irlandais qui étaient prêts et ça s'est vu tout de suite. La France a été prise dans tous les secteurs ».

« Il faut arrêter de pointer du doigt les pauvres Matthieu Jalibert et Maxime Lucu »