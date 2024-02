Dupont - Mahomes : Ils provoquent une révolution qui fait du bruit

Thibault Morlain

Superstars du rugby et de la NFL, Antoine Dupont et Patrick Mahomes sont tous les deux à liés à des règles spécifiques de leurs sports. Et voilà que ces derniers jours, les bouleversements apportés par le joueur du XV de France et le quarterback des Kansas City Chiefs ont fait énormément parler. Explications.

Après la défaite face à l'Irlande, le XV de France s'est repris, avec difficulté, dans le Tournoi des VI Nations, l'emportant en Ecosse. De l'autre côté de l'Atlantique, du côté de Las Vegas, les Chiefs, menés par Patrick Mahomes, ont remporté le Super Bowl face aux 49ers de San Francisco. Deux rencontres durant lesquelles il a été question de règles liés à Antoine Dupont et Patrick Mahomes et ça a fait réagir...

La "loi Dupont" vivement critiquée

Même absent du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Antoine Dupont se retrouve indirectement au coeur des discussions. En effet, lors de la rencontre entre l'Ecosse et les Bleus, des séquences de jeu ont fait énormément parler où les arrières de chaque équipe se sont échangés plusieurs ballons suite à des coups de pied sans que le reste des joueurs ne puissent bouger. C'est la "loi Dupont" qui stipule que les joueurs devant le botteur doivent attendre que celui qui fait la réception fasse 5 mètres pour avancer. Le fait est que celui à la réception n'avançait pas et les joueurs étaient alors figés. Une loi désormais vivement critiquée et voilà que certains cherchent même à faire retirer cette "loi Dupont" pour ne plus revoir les étonnantes séquences de jeu aperçues lors d'Ecosse-France.

6 Nations : La France veut en finir avec la «loi Dupont» https://t.co/fwpiQxJhrg pic.twitter.com/8HtyPcinrd — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Mahomes à l'origine d'un changement en NFL

Il y a Antoine Dupont dans le rugby et il y a Patrick Mahomes en NFL. Quarterback star des Kansas City Chiefs, il a également été à l'origine d'un énorme changement dans les règles du football américain. En effet, précédemment, il était stipulé dans les règles des prolongations que la première équipe à marquer l'emporte. C'est comme cela que les Chiefs avaient gagné la folle rencontre face aux Bills de Buffalo en 2022. Ayant remporté le tirage au sort au début des prolongations, Patrick Mahomes avait obtenu la première possession et réussi à marquer en premier pour l'emporter. Cela avait alors suscité de vives réactions et la NFL avait par la suite décidé de changer son règlement. Désormais, en prolongation, chaque franchise a le droit à au moins une possession. Un changement qui a permis aux Chiefs de remporter le dernier Super Bowl face aux 49ers de San Francisco. Ces derniers avaient marqué en premier, seulement 3 points de penalité, mais ayant l'opportunité de répondre, les Chiefs de Patrick Mahomes l'ont emporté avec un touchdown de Mecole Hardman.