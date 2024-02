NFL : Il entre dans la légende du Super Bowl

Hugo Chirossel

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Chiefs de Kansas City se sont imposés face aux 49ers de San Francisco à l’occasion de la 58ème édition du Super Bowl. C’est la troisième fois de sa carrière que Patrick Mahomes soulève le trophée Vince Lombardi, lui qui a été élu MVP de cette rencontre. Il a ainsi rejoint les quarterbacks à l’avoir remporté trois fois, un cercle très fermé où se trouve notamment Tom Brady.

Le trophée Vince Lombardi passera une année de plus à Kansas City. Le Super Bowl a tenu toutes ses promesses cette année, mais comme la précédente, ce sont une nouvelle fois les Chiefs qui sont sortis vainqueurs de sa 58ème édition. Au bout de la prolongation, les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco (25-22), grâce à un Patrick Mahomes désormais légendaire.

NFL : Mahomes, Taylor Swift, Usher...le Super Bowl a tenu ses promesses ! https://t.co/YnlMZUZhlR pic.twitter.com/YTNwFTtiYg — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Un Mahomes légendaire

La star des Chiefs a terminé la rencontre à 34/36 à la passe, 333 yards, 2 touchdowns, 1 interception et 66 yards au sol. Patrick Mahomes s’est surtout illustré lors de la dernière action du match qui a offert le Super Bowl à Kansas City. À l’issue d’un run de 13 jeux et 75 yards, le quarterback de 28 ans a lancé le touchdown de la victoire à destination de Mecole Hardman. C’est donc la troisième fois de sa carrière que Patrick Mahomes, élu MVP de la rencontre, soulève le trophée Vince Lombardi, la deuxième consécutive.

Mahomes rejoint le cercle des quarterbacks à avoir remporté trois Super Bowl