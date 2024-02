NFL - Super Bowl : Usher sur les traces de Michael Jackson ?

Thomas Bourseau

C’est le Jour J ! Dans la nuit de dimanche à lundi, Usher aura « son grand moment », son « moment de Michael Jackson » comme Jay-Z lui a fait savoir au moment de lui proposer de faire la performance d’une vie pour un artiste américain : le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Pour ses 30 ans de carrière et 31 ans après le show légendaire de Michael Jackson à Pasadena, Usher compte bien entrer dans l’histoire à Paradise, Las Vegas !

En 1994, Usher Raymond débutait sa carrière professionnelle à 14 ans avec son album éponyme « Usher ». 30 ans plus tard, et après neuf albums studio, le chanteur d’Atlanta surnommé The King of R’n’B va avoir son moment de gloire : le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVIII du match opposant les Kansas City Chiefs aux San Francisco 49ers à Paradise, située au Sud-Est de Las Vegas dans l’Allegiant Stadium devant 71 000 personnes et potentiellement devant plus de 110M€ de téléspectateurs.

NFL - Super Bowl : Le jour où Prince est devenu immortel https://t.co/UNh32OLrQg pic.twitter.com/NkKCTkhgbQ — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Jay-Z a annoncé la couleur à Usher à 5 heures du matin : «C'est le moment magique, c'est le moment Michael»

C’est le cinquième show de mi-temps que Jay-Z et Roc Nation co-produisent avec la National Football League depuis l’accord passé entre les parties concernées. Depuis, la légende du rap américain a offert les spectacles à Jennifer Lopez et Shakira en 2020, The Weeknd en 2021, Dr.Dre, Snoop Dogg et notamment Eminem en 2022 et Rihanna en 2023. Pour cette édition, Jay-Z et la NFL ont choisi Usher. Pour le Club Shay Shay , le protégé de P.Diddy n’a pas manqué de raconter une anecdote très matinale sur l’appel Jay-Z pour lui annoncer qu’il ferait le Super Bowl cette année. « Tout se résume à vos 10 000 heures de travail. Si vous avez travaillé dur, vous devriez avoir cette opportunité. Jay-Z m'a contacté personnellement et il m'a dit : « C'est le moment ». Oui, il était 5 heures du matin. Et il m'a dit : « C'est le moment magique, c'est le moment Michael (ndlr Jackson) ». C'était un moment incroyable ».

Usher a commencé à préparer son Super Bowl… il y a 30 ans !

Performer au Super Bowl, il n’y a pas beaucoup mieux pour un artiste américain. Et Usher le sait pertinemment. Il travaillait pour ce moment depuis ses premiers pas sur la scène musicale il y a 30 ans de cela bien que la pression soit à son comble. « Le Super Bowl était-il dans mon esprit ? C'est le cas pour tous les artistes. Vous pouvez gagner des prix, voyager dans le monde entier, avoir des fans partout, jouer dans des arènes, des stades, mais ce sont 130 millions de personnes qui ont les yeux rivés sur vous. Ne vous méprenez pas, c'est beaucoup de pression. Mais c'est un rêve pour tout le monde et j'ai toujours voulu y aller. 15 ou 20 minutes pour faire quelque chose dont les gens se souviendront pour le reste de leur vie ? C'est exactement cela, pour toute votre vie. Je suppose que c'est tout le temps que vous avez passé à construire, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me préparer à ce moment, cela n'a pas seulement commencé pendant ces quelques mois, cela a commencé il y a 30 ans quand j'ai décidé que c'était ce que je voulais faire ».



Ils sont nombreux les artistes à être passés avant lui sur la scène du Super Bowl. Alors forcément, cela fait beaucoup d’inspirations différentes sur lesquelles s’appuyer pour son propre spectacle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Apple Music (@applemusic)

Michael Jackson a bluffé Usher en 1993

Pour Billboard , Usher Raymond a reconnu avoir apprécié les prestations de « Prince, Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Madonna. Il y a des tonnes de choses que j'ai pu retenir, en regardant comment ils choisissaient d'entrer, ce qu'ils faisaient pendant qu'ils étaient sur scène et comment ils choisissaient de conclure ». Pour autant, le maître indétrônable n’est autre que Michael Jackson à ses yeux. « Mais celui qui se démarque vraiment, c'est Michael. Michael a fait appel à son propre réalisateur, a manifestement payé beaucoup d'argent et a passé beaucoup de temps à concevoir ce moment incroyable ».

Michael Jackson performs “We Are The World/Heal The World” At Super Bowl XXVII (January 31, 1993) pic.twitter.com/ZLD0SQOVLn — Cedric 💋 (@RoyalThrowback) January 31, 2024

Michael Jackson a adoubé Usher, le chanteur veut faire un show légendaire

Proche de Michael Jackson avant que ce dernier ne rende l’âme en 2009, Usher avait notamment dansé à ses côtés en 2001 au moment du 30ème anniversaire de la carrière de MJ . Il était apparu aux côtés de Chris Tucker sur «You Rock My World» . Pour le Club Shay Shay , Usher Raymond a reconnu que Michael Jackson lui avait fait « le plus beau compliment possible » en reconnaissant qu’il avait un réel talent de pouvoir chanter et danser en même temps pendant les répétitions.

The iconic moment when Usher and Chris Tucker joined Michael Jackson on stage at his 30th-anniversary concert in 2001 pic.twitter.com/Xfd7p3wwvM — usher 4 life (@usher_stan8701) May 20, 2021

Usher veut offrir aux fans de R’n’B un moment unique