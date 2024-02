NFL : 9 milliards de dollars, un record mondial est détenu !

Benjamin Labrousse

Encore assez méconnue en France, la NFL fait pourtant partie des ligues sportives les plus suivies au monde. Confortables financièrement, les franchises en son sein détiendraient d’ailleurs une énorme valeur marchande ! Avec un montant de 9 milliards de dollars, une équipe NFL serait même la structure sportive la plus importante au monde, à en croire un rapport publié par Forbes.

A l’instar de plusieurs ligues sportives américaines comme la NBA ou encore la MLB, la NFL engrange chaque année des revenus importants. Alors que depuis quelques années, le football américain se démocratise et connaît une hausse de popularité aux quatre coins du monde, les franchises de NFL semblent en plein essor financier. En effet, une étude datée de septembre 2023 et publiée par le magazine économique Forbes , a rassemblé les structures sportives les plus rentables au monde.



Ainsi, rien qu’à la vue des 10 premières places, 7 franchises évoluant en NFL figurent dans ce top. Avec en première position, les Cowboys de Dallas, valorisés à plus de 9 milliards de dollars !

La NFL domine totalement les autres ligues en termes de valeur marchande

Propriété de Jerry Jones, l’équipe texane serait selon Forbes la franchise sportive possédant la plus grande valeur marchande avec un montant de 9 milliards de dollars. Les Cowboys, vainqueurs de cinq Super Bowls devancent assez largement les Yankees de New York (MLB) valorisés quant à eux à 7,1 milliards de dollars. Le podium est complété par les Warriors de Golden State (NBA) et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, tous deux valorisés à 7 milliards de dollars.



Plus loin, les 5èmes, 6èmes, 7èmes, et 8èmes places sont toutes occupées par des franchises NFL ! En effet, ce sont à la fois les Rams de Los Angeles (6,9 milliards), les Giants de New York (6,8 milliards), les Bears de Chicago (6,3 milliards), ainsi que les Raiders de Las Vegas (6,2 milliards de dollars) qui s’affirment comme des grosses écuries financières du sport mondial.

Quelles places pour les clubs de foot ?