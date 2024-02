NFL - Super Bowl : Le jour où Prince est devenu immortel

Thomas Bourseau

J-2. Dans un peu plus de 48 heures, Usher tentera d’éblouir le monde avec sa performance pendant la mi-temps du 58ème Super Bowl de l’histoire opposant les Kansas City Chiefs aux San Francisco 49ers. Après les shows de Beyoncé et de Dr.Dre, le10sport.com vous propose une avant-dernière rétrospective des prestations les plus emblématiques du Super Bowl. Ce vendredi, on remonte à 2007 et Miami pour Prince qui était même plus fort que la météo…

Pour le 41ème Super Bowl qui a vu les Indianapolis Colts battre les Chicago Bears (29-17), la National Football League décidait en 2007 d’offrir le spectacle de mi-temps à l’un des artistes les plus iconiques que la terre ait pu porter : Prince alias Prince Rogers Nelson, décédé en 2016. Neuf ans avant sa mort, His Purple Majesty s’est produit le 4 février 2007 devant plus de 74 000 personnes au Dolphin Stadium de Miami pour 93 millions de téléspectateurs avec un pic à 140 millions et a livré un show à son image : haut en couleurs. Et fidèle à lui-même, Prince n’a pas fait dans le commun et a changé les codes avant même le début de son spectacle.

Prince transforme la traditionnelle conférence de presse en show case

En effet, connu pour être dans son monde et plutôt extraverti dans ses tenues et ses choix en public, Prince ne s’est pas plié au protocole habituel pendant la traditionnelle conférence de presse préparant le Super Bowl. Et pour cause, l’interprète de « Kiss » décidait de ne pas répondre aux questions des journalistes présents, mais plutôt de lécher sa guitare après la première interaction, puis de jouer trois chansons, comprenant notamment la reprise de Chuck Berry : Johnny B.Goode.

NFL : Beyoncé éteint le Super Bowl ? https://t.co/3b0tyAz5QH pic.twitter.com/sYy4H9daxo — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

De Queen à Bob Dylan, Prince a fêté la musique en Floride

Dès le début du show, Prince a rendu une première rose au légendaire groupe de rock Queen en jouant « We Will Rock You » dans le Dolphin Stadium. Mais ce n’est pas tout, Prince a notamment rendu hommage au « All Along the Watchtower » de Bob Dylan ou encore du « Best of You » des Foo Fighters qu’il a interprété en livrant un solo de guitare de haute volée. Dans la même veine que Beyoncé qui s’est produite six ans plus tard, Prince a fait en sorte qu’une partie du public puisse se rapprocher de la scène afin de créer une atmosphère folle autour de sa performance de douze minutes durant laquelle il était accompagné d’un duo de danseuses intitulé « The Twinz » composé de Maya et Nandy McClean.

Let’s Go Crazy en ouverture, un million de dollars par minute ?

À l’époque, d’après Grunge , les shows du Super Bowl étaient particulièrement onéreux. L’étude montre qu’il coûtait environ 1 million de dollars par minute. La performance de Prince a duré douze minutes et a commencé avec un « Bang » via Let’s Go Crazy. Accompagné de son instrument fétiche qui a bâti sa légende, Prince s’est laissé aller sur scène en démontrant toute sa palette technique avec les cordes de sa guitare électrique. De quoi ravir un public en transe à Miami, mais pas sous la chaleur, mais plutôt la pluie.

Purple Rain pour terminer un show en apothéose, et sous la pluie !

Avec The Florida A&M University marching band : The Marching 100 , Prince a répété pendant une semaine et a livré une performance qui a su ravir les spectateurs présents au Dolphin Stadium. Mais c’est le bouquet final du show de Prince qui fait encore parler à ce jour. La scène sur laquelle le chanteur et musicien s’est produit avait comme design le logo lié à son image d’artiste. Et ladite scène était entourée du violet en référence à Purple Rain. Mais ce ne fut pas tout. Puisque The Marching 100 était aussi équipée de néons violet. Caché par un immense outil de scène qui permettrait de ne montrer que sa silhouette, Prince a demandé au public s’il « pouvait jouer de la guitare » et a entamé un solo mémorable de son plus grand classique.

Prince puts on amazing half time show during super bowl XLI in 2007 #nfl #NFLTwitter #SuperBowl #SuperBowlLVIII #KCvsSF pic.twitter.com/BBivLybCOg — Bay Area Super fans (@ScumbagPolite) February 4, 2024

Usher : «Tout le monde a réalisé que Dieu était un fan de Prince. Cet homme jouait et il a commencé à pleuvoir»