NFL - Super Bowl : L’histoire d’amour de Taylor Swift à plus de 300 millions

Officiellement en couple avec la star des Chiefs de Kansas City Travis Kelce depuis novembre 2023, Taylor Switf s’est progressivement imposé comme une nouvelle figure marquante de la NFL. La star de l’industrie musicale, présente à de nombreux matchs de la franchise de son compagnon, aurait d’ailleurs permis à la ligue d’engranger des revenus supérieurs à 300 millions de dollars.

En novembre 2023, la star NFL Travis Kelce confirmait les rumeurs. A l’occasion d’un entretien accordé au WSJ ( Wall Street Journal ), le Tight End des Chiefs de Kansas City officialisait sa relation avec la chanteuse Taylor Swift. Personnalité de l’année 2023 du Time Magazine , la superstar révélait à l’occasion de son interview pour l’hebdomadaire américain qu’elle fréquentait le joueur de 34 ans depuis juillet 2023. Alors qu’elle avait assisté à un match des Chiefs en septembre de cette même année, Taylor Swift affirmait au passage que les deux personnalités formaient déjà un couple à ce moment-là.



Depuis l’officialisation de leur relation, ce couple Taylor Swift - Travis Kelce n’a cessé de passionner les fans américains. Fort de l’immense popularité de la chanteuse de 34 ans, vainqueur ce dimanche de son 4ème Grammy Awards du meilleur album de l’année (pour Midnights ), le Tight End a connu une hausse de médiatisation assez impressionnante, avec la présence de nombreux paparazzi dans sa vie désormais. Au niveau de la NFL, ce couple a également eu un impact considérable, avec la présence de la reine de la pop à plusieurs matchs des Chiefs de Kansas City. A de nombreuses reprises, la réalisation américaine se laisse aller à de longs plans sur la présence de Taylor Swift.

La 58ème édition du Super Bowl approche ! 🏈🏟️Pour @le10sport, petite présentation des deux équipes engagées, et notamment les stars à suivre de chaque côtéBonne lecture ! ✍️https://t.co/zq95KlHRse — Benji Labrousse (@Benji_Zazou) February 3, 2024

Taylor Swift : un véritable phénomène en NFL

« On recherche toujours l’équilibre entre le match, sur le terrain, et la mise en valeur du match. On ne planifie jamais de la montrer tant ou tant de fois. Notre approche, c’est : quand c’est pertinent, rappelons au public qu’elle est là » . Cette déclaration de Rob Hyland, producteur de l’émission Sunday Night Football à NBC après que Taylor Swift ait été longuement filmée à l'occasion d'un match des Chiefs en septembre 2023, symbolise parfaitement le phénomène.



La chanteuse américaine a apporté une nouvelle communauté auprès de la NFL, comme l’a d’ailleurs prouvé une étude réalisée par Nielsen Media Research . Selon eux, 2 millions de femmes en plus ont regardé la rencontre des Chiefs de Kansas City le 2 octobre 2023 (face aux Jets de New York), alors que deux semaines plus tôt, l’artiste avait été aperçue pour la première fois assistant à un match de Travis Kelce (le 24 septembre 2023, face aux Bears de Chicago).

Plus de 330 millions de dollars récoltés par la NFL grâce à Taylor Swift !