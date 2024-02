JO 2024 : Incroyable, la Tour Eiffel comme récompense

A plus de cinq mois du début des Jeux Olympiques de Paris, le comité d'organisation a révélé les médailles qui seront distribuées lors de la compétition. Maison du groupe LVMH, Chaumel a conçu ces breloques particulières. En effet, un bout de Tour Eiffel a été intégré pour lui donner un aspect singulier.

Le voilé est levé. Ce jeudi, Paris 2024 a dévoilé les médailles qui seront remises sur le podium. Symbole de la capitale française, la Tour Eiffel a été gravée sur la breloque, mais a donné, aussi, un peu de sa personne pour révéler un aspect bien singulier à la récompense tant convoitée. En effet, la maison Chaumel, chargé de désigner ces médailles, a décidé d'intégrer un véritable morceau de la Dame de Fer.

The most unique, historic and unforgettable souvenir of Paris! 🇫🇷🥇🥈🥉 Every #Paris2024 Olympic and Paralympic medal will be adorned with a piece of original iron from the Eiffel Tower. pic.twitter.com/jIytQXFtUD