Golf : Le plus grand tournoi français gagne un partenaire de taille, argent à la clé

Plus fidèle partenaire du PGA Tour depuis 1986, FedEx débarque du côté de l'Open de France, à la fois le plus vieux et le plus important tournoi en Europe. Créée en 1906, il s'agit de l'une des compétitions principales sur le DP World Tour, ancien Tour européen. Chaque année au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, ceux qui n'ont pas la chance de vivre le rêve américain sur le PGA Tour se réunissent et ils auront peut-être la chance de bénéficier d'un prize money plus important à partir de cette année grâce à ce nouveau sponsor.

Depuis quelque temps maintenant, l'argent prend une place importante au sein des discussions dans le monde du golf. Le PGA Tour est déjà bien impliqué dans une lutte un peu difficile face au LIV Golf mais trouve des moyens de faire profiter ses joueurs de plus grandes récompenses en attirant de nouveaux sponsors. C'est aussi le cas de l'Open de France qui a trouvé en FedEx un allié de taille puisque le géant du fret et du commerce électronique est implanté dans le golf depuis longtemps.

Une bonne nouvelle pour le golf français

Alors que le golf français rayonne comme par hasard avec les exploits de Matthieu Pavon en ce début d'année et ceux de Céline Boutier la saison dernière sur le circuit féminin, le plus grand tournoi en France va recevoir une belle exposition avec nouveau partenariat. Le contrat est prévu jusqu'en 2026 pour le moment et sera effectif à partir de l'édition 2024, qui se déroulera du 10 au 13 octobre 2024. « En 2024, l'Open de France entre dans une nouvelle ère très excitante. En FedEx, il trouve un nouveau partenaire titre de prestige, fort d'une longue et illustre présence dans l'univers du golf, et dont l'investissement garantit le développement de notre historique open national. Avec FedEx, nous avons un nouveau sponsor en titre prestigieux avec une solide expérience dans le golf, dont l’investissement contribuera à garantir que notre Open national continue de prospérer » s'est réjoui Pascal Grizot, président de la Fédération française de golf.

Un prize money en hausse

Si on ne connaît pas encore les détails de ce nouveau partenariat entre FedEx et l'Open de France, on se doute que le prize money devrait augmenter cette année. En 2023, la dotation globale était de 3,25 millions de dollars et c'est le Japonais Ryo Hisatsune qui a eu la chance de profiter du premier prix : un peu plus de 500 000 dollars. Il y a quelques années, un sponsor chinois avait permis au tournoi d'aller jusqu'à 7 millions de dollars mais cela n'avait duré que deux ans. On pourrait s'attendre pourquoi pas à une somme du même acabit.

