Golf : Premier tournoi sur le LIV Golf, premiers gros chèques !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Beaucoup moins dense que sur le PGA Tour, le calendrier du LIV Golf vient à peine de démarrer avec la première épreuve du côté de Mayakoba au Mexique. C'était donc la rentrée 2024 pour tous les joueurs ayant rejoint les rangs de ce nouveau circuit en concurrence directe et c'est donc le retour des gros chèques à chaque tournoi, la principale raison de leur arrivée. C'est le jeune golfeur chilien Joaquin Niemann qui a remporté le tournoi après un playoff contre Sergio Garcia et qui a empoché les 4 millions de dollars.

Le week-end dernier, le LIV Golf ouvrait sa saison avec le tournoi de Mayakoba et tous les joueurs ayant rejoint cette nouvelle ligue se sont donnés rendez-vous. C'était l'occasion pour Jon Rahm notamment de faire sa rentrée, lui qui a accepté de céder aux avances de l'Arabie saoudite pour le contrat le plus cher de l'histoire du sport, environ 500 millions de dollars. L'Espagnol s'est d'ailleurs bien illustré et fait partie des grands gagnants de la semaine.

4 millions en jeu

Comme annoncé, chaque événement du LIV Golf aura une dotation globale d'au moins 20 millions de dollars. C'est le cas pour Mayakoba puisque Joaquin Niemann, le vainqueur de l'épreuve, est reparti avec un chèque de 4 millions de dollars. Auteur du même score que Sergio Garcia, il a dominé l'expérimenté espagnol après un playoff pour connaître le vainqueur. Celui-ci repart donc avec 2 250 000 dollars alors que Dean Burmester et Jon Rahm se classent tous deux troisièmes et 1 250 000 dollars en guise de récompense.

Joli bonus pour Rahm

Sur le LIV Golf, les résultats individuels comptent énormément bien sûr mais la différence avec le PGA Tour, c'est que les joueurs jouent aussi en équipe. Ainsi, ils sont 4 ou 5 dans la même équipe à chaque fois et les trois meilleures reçoivent un bonus de prize money. A Mayakoba, c'est donc la Legion XIII qui s'est imposée et qui va recevoir un bonus de 3 millions de dollars à se partager entre Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Kieran Vincent and Caleb Surratt.

Un paradis qui rapporte beaucoup

Avec la création du LIV Golf, le monde du golf s'est scindé en deux entre ceux qui continuent à écrire l'histoire de ce sport sur le PGA Tour, circuit originel, et ceux qui ont accepté de se laisser tenter par des sommes plus qu'alléchantes au détriment de la dimension historique. Il y avait 54 joueurs pour démarrer la saison au Mexique et même les derniers du classement, à égalité, ont touché plus de 50 000 dollars. La saison va poursuivre son cours avec le tournoi de Las Vegas cette semaine.