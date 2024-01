Hand - JO 2024 : Catastrophe assurée pour l'équipe de France ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France de handball a réalisé la meilleure préparation pour les Jeux olympiques en remportant l'Euro au bout du suspense. Mais si les Bleus veulent s'habiller d'or à Paris, ils auraient peut-être dû laisser la victoire au Danemark. Car depuis la création des championnats d'Europe en 1994, aucune équipe n'a réussi le doublé Euro-JO la même année. Les hommes de Guillaume Gille vont devoir une nouvelle fois écrire l'histoire.

Après les Bronzés, les Costauds ou encore les Experts, il faudra trouver un nouveau surnom pour décrire le groupe de Guillaume Gille. Miraculés en demi-finale après un coup franc venu de l'espace d'Elohim Prandi, les Bleus se sont imposés en finale face au Danemark (33-31 après prolongation). L'équipe de France ne pouvait rêver de meilleure préparation pour les Jeux Olympiques de Paris dans six mois. Cet Euro peut même être considérée comme une véritable répétition générale étant donné que les autres favoris se trouvent en Europe (Suède, Danemark, Allemagne pour ne citer qu'eux). Pendant toute la durée de la compétition, les joueurs ont tenté d'évacuer le sujet JO, présent sur la bouche de l'ensemble des journalistes, pour se concentrer sur cet Euro. Mais désormais, la route vers la compétition olympique a débuté.

Les Bleus vont devoir briser la malédiction

En cas de victoire à Paris, l'équipe de France pourrait marquer une nouvelle fois l'histoire. Car depuis la création de l'Euro de handball en 1994, aucun vainqueur n'est parvenu à enchaîner avec une victoire aux Jeux Olympiques. La France n'a jamais remporté cette compétition lors d'une année olympique (2006, 2010, 2014), mais d'autres se sont cassés les dents comme le Danemark en 2008 ou l'Allemagne en 2012, absents du podium à Pékin et à Londres.

L'équipe de France se tient prête