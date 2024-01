Hand - Euro 2024 : La France prend sa revanche, il jubile !

Pierrick Levallet

L'équipe de France l'a fait ! Un an après leur défaite en finale de Coupe du monde, les Bleus sont venus à bout du Danemark pour décrocher leur quatrième titre de champion d'Europe. Dika Mem n'a néanmoins pas manqué de saluer la prestation des Danois avant de savourer ce nouveau sacre pour la sélection française.

Après un combat acharné ce dimanche, l’équipe de France l’a fait ! Un an après leur défaite en finale de la Coupe du monde, les Bleus ont pris leur revanche sur le Danemark en finale de cet Euro 2024 de handball. Au bout de la prolongation, l’équipe de Guillaume Gille s’est imposée (33-31) pour décrocher son quatrième titre de champion d’Europe. Dika Mem n’a cependant pas manqué de souligner la qualité de la formation danoise avant de savourer cette victoire.

Hand - Euro 2024 : L’incroyable prédiction de Karabatic https://t.co/N9VRG7s6dq pic.twitter.com/P1kynkDKXT — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

«C'est la victoire d'un groupe, d'un pays»

« C'était un match incroyable, on a été souvent menés mais on a cru en nous. Ils ont fait un match exceptionnel, on savait que face au Danemark il fallait être solide mentalement. C'est la victoire d'un groupe, d'un pays » a expliqué le joueur de 26 ans dans des propos rapportés par RMC Sport .

«Ça a été un combat de fou, de titans !»