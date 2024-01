Handball - Euro 2024 : Une plainte est déposée, danger pour la France ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au bout du suspense, l'équipe de France est parvenue à arracher la victoire lors de la demi-finale de l'Euro face à la Suède. Un résultat contesté par les tenants du titre, qui ont porté réclamation auprès de l'EHF. La nature de cette réclamation n'a pas été dévoilée, mais le coup-franc décisif d'Elohim Prandi pourrait être en cause.

Elohim Prandi a été divin ce vendredi lors de la rencontre face à la Suède. Alors que son équipe était menée au bout du temps réglementaire, le joueur du PSG a lâché son bras pour inscrire un coup-franc dans les ultimes instants, qui a permis à l'équipe de France d'arracher les prolongations et, quelques minutes plus tard, la qualification pour la finale de l'Euro (34-30). Au micro de beIN SPORTS, Prandi a livré ses impressions et a décrypté cette action, qui pourrait vite entrée dans la légende.

Handball - Euro 2024 : Le pari fou de Nikola Karabatic https://t.co/wTZ3kQzQ9n pic.twitter.com/54ugmlTKsr — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Prandi, le héros de la soirée

« Je suis fier. Ça fait partie du Mondial, j’ai déjà monté que j’étais capable de réaliser ce genre de shoot. Avec cette confiance en moi et en l’équipe, c’était impossible pour moi de perdre. Il reste une finale à jouer et c’est tout ce qui m’importe. Mon tir ? J’ai analysé le mur devant moi. J’ai vu que le mur était un peu haut, alors je me suis dit de partir sur le côté. Je me suis décalé. Certains diront que je suis allongé, mais le but est là, il est accepté et je suis fier de ça » a confié Prandi, comme pour prévenir les critiques qui allaient naître sur son tir. Et ça n'a pas loupé.

La Suède porte réclamation