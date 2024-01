Handball - Euro 2024 : Miracle pour la France, Karabatic va faire une grosse annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France est en finale. Les Bleus ont battu la Suède après un coup-franc miraculeux d'Elohim Prandi et après les prolongations (34-30). Dimanche, ils tenteront de remporter un quatrième Euro. Nikola Karabatic, qui dispute sa dernière grande compétition avant l'Euro, compte bien remobiliser les troupes avant ce rendez-vous capital.

A quoi tient une finale ? A un coup-franc d'Elohim Prandi dans les ultimes instants de la rencontre face à la Suède. Un raté et il en était fini des rêves européens. Mais doté d'un bras supersonique, l'arrière gauche du PSG trouvait la lucarne d'Andreas Palicka pour s'offrir les prolongations. Tenante du Titre, la Suède ne s'en est pas relevée. Les 10 minutes suivantes ont été à sens unique. Après 2006, 2010 et 2014, l'équipe de France tentera de remporter un nouveau Championnat d'Europe face au vainqueur du match opposant le Danemark à l'Allemagne.

Les Bleus miraculés

Au micro de beIN SPORTS, Nikola Karabatic est revenu sur ce match et notamment sur cette seconde période durant laquelle son équipe s'est totalement écroulée. « Les cinq dernières minutes étaient très dures à vivre. La Suède avait deux buts d'avance à une minute de la fin. Les chances de victoire n’étaient pas immenses à ce moment-là, mais on y a cru. J’étais sur que Elo allait marquer. C’est un miracle. On a manqué d’efficacité, mais on n’a pas baissé les bras, on a inscrit les petits buts qui nous ont maintenu en vie » a lâché le joueur, qui espère soulever un dernier Euro.

Karabatic va faire passer un message au vestiaire