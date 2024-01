Handball - Euro 2024 : Karabatic les fait halluciner, il prépare du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce vendredi, l'équipe de France a rendez-vous avec son destin face à son grand rival suédois en demi-finale du championnat d'Europe. Les Bleus, qui courent après un titre européen depuis dix ans, pourront notamment s'appuyer sur le légendaire Nikola Karabatic qui du haut de ses 39 ans et 354 sélections continuent d'impressionner tout le monde et de se présenter comme un élément clé de l'équipe de Guillaume Gille.

Du haut de ses 39 ans, Nikola Karabatic semble infatigable. Malgré un début de compétition un peu poussif avec des prestations discrètes contre la Macédoine du Nord (39-29) puis contre la Suisse (26-26), le triple champion olympique a répondu dans les moments clés, comme tous les très grands joueurs. Devenu meilleur buteur de l'histoire de l'Euro lorsqu'il a inscrit son 289e but dans la compétition lors de la victoire contre la Croatie. Désormais tourné vers la demi-finale contre la Suède ce vendredi à 17h45, Nikola Karabatic rêve d'offrir un quatrième titre européen à la France, dix ans après le dernier, alors qu'il a annoncé sa retraite en fin de saison.

Euro : L’équipe de France est menacée par son rival historique ! https://t.co/NxpTy2Zadh pic.twitter.com/Sg5V4PxjsF — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Karabatic impressionne tout le monde à l'Euro

Très attendu pour ce choc, Nikola Karabatic impressionne le consultant de beIN SPORTS François-Xavier Houlet. « Ceci résume qui est Nikola, pourquoi il est meilleur que tous les plus grands joueurs du monde. Il a bientôt 40 ans, a tout gagné, tout plusieurs fois. Il n’a rien à prouver à personne, et malgré tout, il se jette comme un cadet. La formule on ne lâche rien prend, avec lui, tout son sens. Il reste orienté vers la gagne sans s’épargner, quoi qu’il en coûte (...) Il joue parce que quand il joue, il est bon. S’il est frais au poste d’arrière gauche, Niko est clairement la priorité de Guillaume (Gille), qui a besoin de son métier. Si ça se passe moyen, il a une autre magnifique solution avec Elohim Prandi », affirme-t-il auprès du Parisien . D'ailleurs, le sélectionneur de l'équipe de France a lui aussi du mal à cacher son admiration pour son joueur. « Niko n’est comparable avec personne, je manque de mots pour le décrire. Il est fidèle à ce que j’ai toujours connu de lui. Il reste présent dans le combat avec l’envie et le sourire permanent. Il est dans une forme de grande tranquillité par rapport à sa fin programmée », confiait Guillaume Gille.

«Je suis sur le terrain et c’est un bonheur d’être là»