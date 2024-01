Euro : L’équipe de France est menacée par son rival historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce vendredi, l'équipe de France a rendez-vous avec l'un de ses grands rivaux pour une place en finale des Championnats d'Europe de handball. En effet, les Bleus retrouvent la Suède pour ce choc des demi-finales. Un adversaire que les hommes de Guillaume Gille connaissent parfaitement bien puisque c'est déjà la quatrième fois en trois ans que les deux nations se retrouvent dans une compétition internationale. Mais attention, le bilan général est en faveur des Suédois.

Championne olympique en titre, l'équipe de France de handball court toutefois derrière son quatrième titre européens depuis 2016. Une gouffre temporel à l'échelle des boulimiques de titres que sont les handballeurs français qui accumulent les médailles d'or depuis le début des années 2000. Mais le retour au sommet de l'Europe est peut-être pour bientôt. Et pour cause, les Bleus affrontent la Suède ce vendredi en demi-finale de l'Euro. Un choc dans le monde du handball entre deux rivaux historiques, qui tournent à l'avantage des Suédois qui ont remporté 34 des 58 confrontations entre les deux nations (19 victoires pour la France et 4 nuls). « La Suède était une référence en termes de résultats et de jeu. Ils avaient des savoir-faire techniques supérieurs à la passe et au tir. On partait de très loin, on a pris de nombreuses claques mais on a grandi à leur contact », confiait même le sélectionneur des Bleus Guillaume Gille, qui a commencé sa carrière de joueur en 1996. Date à laquelle la rivalité était déjà lancée.

France-Suède, une rivalité historique

En effet, le premier tournant de ces France-Suède est en 1992 à une époque où les Bleus n'étaient pas encore une nation majeure du handball. Le 6 août, l'équipe de France affronte donc les Suédois en demi-finale de Jeux Olympiques de Barcelone. Et malgré la victoire de la Suède (25-22), la France a prouvé qu'elle était en mesure de rivaliser avec les champions du monde en titre. L'acte fondateur de ceux qui deviendront les « Bronzés » grâce à leur médaille de bronze acquise deux jours plus tard contre l'Islande (24-20). Neuf plus tard, les deux nations se retrouvent dans un contexte différent. La France est devenue une nation qui compte dans le hand et affronte la Suède en finale de son Mondial à Bercy en 2001. Et cette fois-ci, les Bleus vont s'imposer dans un matche de folie après que Grégory Anquetil a arraché la prolongation (28-25). Le deuxième titre mondial après celui de 1995 sous la houlette du légendaire sélectionneur Daniel Constantini et de l'icône Jackson Richardson. En 2012, les deux nations se retrouvent en finale des Jeux Olympiques, là encore les Experts vont s'imposer (22-21) signant le doublé après la sacre à Pékin quatre plus tôt. Et depuis 2021, Français et Suédois ont fait des demi-finales leur rendez-vous habituel. Au Mondial en 2021 puis à l'Euro en 2022, la Suède s'est à chaque fois hissé en finale, mais l'année dernière, c'est la France qui s'est imposé (31-26) avant de subir la loi du Danemark en finale.

La France veut rattraper son retard à l'Euro

Ce sera donc l'occasion pour l'équipe de France d'enchaîner une deuxième victoire de suite face à la Suède, mais surtout, les Bleus veulent rattraper leurs rivaux au palmarès. Triple championne d'Europe (2006, 2010 et 2014), la France n'a évidemment pas à rougir de son palmarès mais court derrière son quatrième titre européen depuis 10 ans, alors que la Suède est la nation la plus titrée de la compétition avec cinq sacres (1994, 1998, 2000, 2002 et 2022). Les Bleus feront donc en sorte que l'écart ne grandissent pas encore, bien que dans les autres compétitions, les Suédois sont derrière. Sextuple champion du monde (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 et 2017), l'équipe de France possède deux titres mondiaux de plus que la Suède (1954, 1958, 1990 et 1999). Aux Jeux Olympiques, l'écart est encore plus important puisque les Bleus sont triples champions olympiques et ont même disputé les quatre dernières finales des JO, s'inclinant seulement face au Danemark en 2016. De son côté, la Suède n'a jamais remporté l'or olympique. Une anomalie que les Suédois tenteront de réparer l'été prochain à Paris, sur les terres de leurs plus grands rivaux. Mais avant cela, il faudra une nouvelle fois s'affronter en demi-finale d'une grande compétition. La France et la Suède ont rendez-vous à 17h45 pour une place en finale de l'Euro.