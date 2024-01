Handball - Euro 2024 : Le pari fou de Nikola Karabatic

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un Euro réussi sur le plan individuel, avant de savoir s'il le sera également collectivement, Nikola Karabatic a éloigné les derniers doutes qui existaient concernant sa capacité à participer aux prochains Jeux Olympiques à Paris. En août prochain, et alors qu'il aura 40 ans, l'homme aux 354 sélections en Bleus terminera donc son épatante carrière sur ses terres. Et avec, il l'espère, une quatrième médaille d'or.

Présent en Allemagne où il dispute l'Euro avec les Bleus, Nikola Karabatic confirme qu'il n'a rien perdu de son talent. Resté en tribunes contre la Hongrie, le joueur de 39 ans est préservé par Guillaume Gille en vue de la demi-finale contre la Suède ce vendredi à 17h45. Et pour cause, le joueur du PSG reste un élément clé et confirme qu'il a toujours largement le niveau pour être présent en équipe de France. Le meilleur moyen d'enterrer le débat sur la légitimité de sa présence ou non aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain.

Karabatic aux JO 2024, il n'y a plus de débat

Consultant pour beIN SPORTS , François-Xavier Houlet estime ainsi que Nikola Karabatic doit être à Paris l'été prochain. « Beaucoup attendaient pour savoir si on pouvait discuter de sa présence aux Jeux olympiques. Il a clos le débat : elle est indiscutable. Je ne vois pas comment il sera possible de se priver de Niko aux Jeux. La question ne se pose même plus. Il a gagné sa place », assure-t-il dans les colonnes du Parisien . Un avis largement partagé par Franck Maurice, l'entraîneur de Dunkerque : « Dans son attitude, dans tout ce qu’on ne voit pas, il est juste extraordinaire, proche des joueurs. Il dégage beaucoup de sérénité, d’entrain, de complicité. Il est dans le plaisir évident. Tout ce qu’il fait, c’est dans le positif. Évidemment qu’il sera indispensable aux JO, autant sur le terrain qu’à côté ».

«Si je suis là, je veux que ce soit en fonction de mes compétences»