Hand - Euro 2024 : La France sacrée, «c’est démentiel» !

Pierrick Levallet

L'équipe de France est championne d'Europe de handball ! Après un match très disputé contre le Danemark, les Bleus se sont imposés et ont raflé leur quatrième titre de leur histoire ce dimanche. Après la partie, qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, le sélectionneur français Guillaume Gille n'a pas caché sa joie, bien au contraire.

Ils l’ont fait ! Après un combat acharné contre le Danemark, l’équipe de France s’est imposée et a décroché son quatrième titre de champion d’Europe de handball. Les Bleus ont pris leur revanche, eux qui s’étaient inclinés contre cette même équipe un an plus tôt lors de la Coupe du Monde. Les Français ont pourtant failli voir leur sacre s’envoler. Alors que le score était de 27-27, le Danemark avait bénéficié d’un jet franc en fin de partie. Mais heureusement pour la France, Mikkel Hansen s’est raté. Les Français ont alors pu arracher cette victoire au bout des prolongations (33-31).

Hand - Euro 2024 : L’incroyable prédiction de Karabatic https://t.co/N9VRG7s6dq pic.twitter.com/P1kynkDKXT — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

«Je suis tellement fier du boulot réalisé !»

Et après cette rencontre sous haute tension, le sélectionneur de l’équipe de France a explosé de joie. « C’est énorme, ça a été un combat de fou, de titans ! On arrive à trouver des ressources alors qu'on a été malmené ! On trouve la lumière dans une prolongation étouffante, on ne lâche jamais ! Ce qui est important, c'est ce que les gars représentent, cette énergie ! Je suis tellement fier du boulot réalisé ! Quand on se retrouve une nouvelle fois face à un adversaire qui nous a battu il y a an, on est compétiteurs forcément... C'est démentiel ! » a lancé Guillaume Gille au micro de TF1 .

La France court encore après la Suède