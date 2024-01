Hand - Euro 2024 : L’incroyable prédiction de Karabatic

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'un match très animé, l'équipe de France a arraché sa qualification pour la finale de l'Euro grâce à un but historique d'Elohim Prandi sur un jet franc à l'ultime seconde du match. Un geste fou que personne n'avait vu venir... sauf Nikola Karabatic qui avait prédit que son coéquipier du PSG allait égaliser pour les Bleus.

Après une première période exceptionnelle conclue avec un avantage de 6 buts, les Bleus pensaient filer tranquillement vers la finale de l'Euro. Mais c'était sans compter sur l'abnégation et le talent des Suédois qui ont réalisé une seconde période fabuleuse, au point de mener d'un but lorsque la sirène a retenti. Mais le match n'était pourtant pas terminé puisque les Français venaient d'obtenir un jet franc. Néanmoins, à ce moment-là, il fallait être fou pour imaginer une qualification des Bleus pour la finale. Fou, ou s'appeler Nikola Karabatic. Le triple champion olympique a effectivement révélé qu'il avait annoncé qu'Elohim Prandi marquerait et enverrait l'équipe de France en prolongation. La suite, tout le monde la connaît désormais.

Karabatic avait prédit le but de Prandi

« Les cinq-six dernières minutes ont été très dures à vivre car on voyait qu'ils avaient l'ascendant au niveau de la confiance depuis le début de la seconde période, avec leur gardien qui a fait un très grand match. Ils avaient deux buts d'avance à une minute de la fin et à ce moment-là, je ne connais pas les pourcentages de chance de s'imposer mais ils ne sont pas très énormes. Mais on y a cru jusqu'au bout. Et sur le coup franc, j'étais sur le banc et j'ai dit aux autres que j'étais sûr qu'Elo (Prandi) allait marquer. Il fallait des pensées positives, cela fait du bien et nous avons eu droit à ce but fantastique. C'est un miracle », confiait Nikola Karabatic au micro de beIN SPORTS après le match.

«Parce qu'il a confiance en moi»