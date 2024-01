Hand - Euro 2024 : Moqué, il prend sa revanche avec la France

Pierrick Levallet

Pour la quatrième fois de son histoire, l'équipe de France est sacrée championne d'Europe de handball. Les Bleus se sont imposés face au Danemark ce dimanche (33-31). Et ce titre a une saveur particulière pour Samir Bellahcene. Moqué sur les réseaux sociaux à cause de son poids, le gardien de but français a pu prendre sa revanche en remportant la compétition avec sa sélection.

Ils l’ont fait ! Ce dimanche, l’équipe de France a été sacrée championne d’Europe pour la quatrième fois de son histoire en battant le Danemark en finale (33-31). Au terme d’une bataille acharnée face aux Danois, les Bleus sont repartis avec la médaille d’or, un an après s’être incliné face à cette même équipe à la Coupe du monde. Si ce sacre a un goût de revanche pour la sélection française, il l’a tout particulièrement pour Samir Bellahcene.

Hand - Euro 2024 : Karabatic dans la légende avec un record ! https://t.co/bKrH7C3eU6 pic.twitter.com/NSrornCxDT — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Bellahcene a subi des moqueries pendant l’Euro

Pendant le tournoi, le gardien de but de l’équipe de France a fait l’objet de moqueries sur les réseaux sociaux à cause de son poids. Du haut de son mètre 91, Samir Bellahcene pèse 120 kg comme annoncé sur le site officiel de l’Euro 2024. Après le sacre des Bleus , le portier de 28 ans a alors répondu à ses détracteurs.

«Ça ne me touche pas du tout»