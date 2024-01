Euro : L’équipe de France le fait pleurer, il craque en direct

Pierrick Levallet

Et de quatre ! Ce dimanche, l'équipe de France s'est imposée contre le Danemark en finale de l'Euro 2024 et a décroché son quatrième titre de champion d'Europe de son histoire. L'émotion a d'ailleurs été trop grande pour certains, comme Samir Bellahcene. Le gardien de but des Bleus a fondu en larmes après le partie.

Les Bleus l’ont fait ! Ce dimanche, l’équipe de France disputait sa finale de l’Euro 2024 de handball face au Danemark. Un an après leur défaite en finale de la Coupe du monde, les Français étaient déterminés à prendre leur revanche sur les Danois. Et après une lutte acharnée, l’équipe de Guillaume Gille a fini par venir à bout du Danemark. Il a fallu aller jusqu’au bout de la prolongation, mais l’équipe de France a réussi à s’imposer (33-31).

Hand - Euro 2024 : La France sacrée, «c’est démentiel» ! https://t.co/rT9cp2yjzo pic.twitter.com/4hQwY8Ilat — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

«C'est une récompense», l’émotion de Samir Bellahcene

Les Bleus ont donc décroché leur quatrième titre de champion d’Europe de leur histoire. Ils ne sont plus qu’à une petite médaille d’or de rejoindre la Suède, nation la plus sacrée (5). Cet accomplissement en a d’ailleurs ému quelques uns comme Samir Bellahcene. « C'est un truc de ouf, je m'en souviendrai toute ma vie. De la joie. D'où je suis parti, tout ce qu'il se passe depuis six mois... c'est une récompense » a confié le gardien de but de l’équipe de France, en larmes, au micro de BeIN Sports .

«C'est démentiel !»