Hand - Euro 2024 : La France au cœur d'un scandale, il veut porter plainte !

Au lendemain du succès fantastique de l'équipe de France contre la Suède (34-30, a.p.), la polémique enfle dans le pays scandinave où la presse hallucine que le but d'Elohim Prandi, qui envoie les Bleus en prolongations, ait pu être accordé par les arbitres. Un scandale pour certains, un vol pour d'autres. Dans tous les cas, les Suédois n'en reviennent pas.

C'est un but va hanter pendant de longues années les Suédois. Vendredi, lorsque la sirène retentit pour annoncer la fin du match, la Suède mène d'un but et file donc vers une qualification en finale de l'Euro. C'était sans compter un dernier jet franc envoyé dans la lucarne par Elohim Prandi. Un but qui permet aux Bleus d'arracher une prolongation avant de s'imposer. Cependant, la Suède a déposé une réclamation concernant la validité de ce but de Prandi, estimant que le pied du joueur du PSG n'est pas en contact avec le sol lorsque le ballon part de sa main. Une réclamation qui a été rejetée, mais vu de Suède, c'est vécu comme un véritable scandale.

«La Suède aurait dû se rendre au poste de police situé à 900 mètres de là et porter plainte»

Johan Flinck, éditorialiste d' Aftonbladet , l'un des quotidiens les plus importants en Scandinavie, ne manque pas d'afficher sa colère : « La Suède aurait dû se rendre au poste de police situé à 900 mètres de là et porter plainte. Car il s'agissait d'un vol pur et simple ». Un avis partagé par Mattias Tengblad, journaliste du tabloïd Expressen : « On nous a volé un classique du sport suédois ! Quant à savoir s'il s'agit de la meilleure mi-temps jamais jouée par les Suédois, je n'en dirai rien. Cela n'a plus vraiment d'importance. Pour être honnête, j'ai l'impression d'être un peu résigné. (...) Ce qui était sur le point de devenir - oui, aurait dû devenir - un nouveau classique sportif suédois immortel s'est terminé par une déception par la grâce de Dieu. Un scandale tout simplement incompréhensible ».

La presse suédois hallucine