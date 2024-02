NFL - Super Bowl : Une 58ème édition historique, voilà pourquoi !

Benjamin Labrousse

D’ici quelques heures, l’Allegiant Stadium accueillera la 58ème édition du Super Bowl, pour une rencontre opposant les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco. Un événement sportif suivi dans le monde entier, et qui pourrait bien bouleverser la hiérarchie de l’histoire de la NFL en fonction de l’équipe vainqueur. Le 10sport vous explique tout sur les chiffres clé de ce Super Bowl LVIII.

L’heure approche ! Dans la nuit de dimanche à lundi (00h30 en France, 18h30 heure locale), aura lieu le Super Bowl LVIII. Pour cette 58ème édition, les Chiefs de Kansas City affrontent les 49ers de San Francisco. Une rencontre particulière pour de nombreuses raisons, à commencer par l’indécision autour de la franchise abordant cette finale de la NFL dans la peau du favori…

Un back to back pour l’histoire du côté des Chiefs ?

Les Chiefs, vainqueurs de l’édition précédente (face aux Eagles de Philadelphie), ont un titre à défendre. Ces derniers jours, le quaterback Patrick Mahomes, considéré comme le meilleur lanceur de ces dernières années, donnait le ton quant à un possible doublé pour la franchise d’Andy Reid : « Pouvoir remporter deux Super Bowls consécutifs, c'est spécial. Il n'y a qu'un petit groupe d'équipes qui a réussi à le faire. Nous devons simplement prouver que nous pouvons le faire, prouver que nous pouvons gagner deux fois de suite, avoir cet état d'esprit et savoir que c'est un grand défi, et que nous devrons jouer notre meilleur football » , lâchait ainsi le double MVP.



Depuis la fin de règne des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Chiefs semblent clairement avoir pris le relais en imposant leur hégémonie, tout comme Mahomes a pris celui de Tom Brady en tant que meilleur joueur de la ligue. En quatre ans, la franchise du Missouri a atteint les portes du Super Bowl à trois reprises. Vainqueur en 2019 et en 2022, Kansas City était complétement passé à côté de sa finale en 2020, et avait manqué l’opportunité de réaliser un back-to-back en chutant face aux Buccaneers de Tampa Bay menés par l’inévitable Tom Brady.



Ainsi, les Chiefs de Kansas City ont une revanche à prendre sur leur histoire récente. En cas de victoire au Super Bowl LVIII, Patrick Mahomes et les siens réaliseraient alors une performance inédite depuis vingt ans. En effet, il faut remonter jusqu’à 2004 et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2003,2004) pour voir une franchise l’emporter deux années d’affilée au Super Bowl. Si dans l’histoire, plusieurs équipes ont réussi cet exploit, les Steelers de Pittsburgh sont la seule formation à l’avoir fait à deux reprises, avec un premier doublé en 1974 et 1975, puis en 1978 et 1979.

Les 49ers au sommet de l’histoire de la NFL ?

Du côté des 49ers de San Francisco, l’intérêt de sortir vainqueur de ce Super Bowl LVIII est double. Premièrement, il s’agira pour les partenaires de Brock Purdy, de prendre leur revanche sur les Chiefs. Lors du Super Bowl LIV (2019), les Niners se rapprochaient d’une belle victoire, mais s’étaient complétement effondrés lors du quatrième quart-temps, encaissant 21 points et n’en inscrivant aucun, permettant ainsi aux Chiefs de soulever le trophée Lombardi (score final 20-31).



Mais en cas de victoire, les 49ers pourraient également se retrouver au sommet au niveau de l’histoire de la NFL. Avec 5 titres au Super Bowl (1981, 1984, 1988, 1989, 1994), la franchise californienne est la deuxième la plus titrée de l’histoire, à égalité avec les Cowboys de Dallas. En cas de succès face aux Chiefs, San Francisco rejoindrait ainsi les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Steelers de Pittsburgh en tant que franchises avec le plus de titres au Super Bowl en NFL (6).

Quel poids pour les Chiefs et les 49ers dans l’histoire de la NFL ?